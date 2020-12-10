الأستاذ والأب والصديق والمعلم.. نجوم الفن ينعون نبيل فاروق

نعى عدد كبير من الفنانين والمشاهير، الكاتب الكبير نبيل فاروق، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 64 عام ومن المقرر أن يشيع الجثمان اليوم الخميس بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب.

وكان المخرج عمرو سلامة، أول من نعى الراحل نبيل فاروق، حيث كتب تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلًا: "د. نبيل فاروق توفي، أنا في غاية الحسرة والحزن والألم".

ونشر الفنان أكرم حسني، صورة للراحل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وعلق قائلا: "الأستاذ نبيل فاروق في ذمة الله، اتربينا على رواياتك وعاشت معانا لحد ما كبرنا، ربنا يرحمك ويصبر أهلك وحبايبك".

وكتب الفنان أحمد أمين، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام": "نبيل فاروق الأستاذ والأب والصديق والمعلم، ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا و يصبر كل حبايبك".

ونعى الفنان مفيد عاشور، الكاتب نبيل فاروق، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، وعلق: "وداعا نبيل فاروق، أشهر كاتب عربي في فن الرواية البوليسية والخيال العلمي، التقيته وتعرفت به حين كنا نصور مسلسل العميل 1001 من تأليفه وإخراج شيرين عادل، كم كان رجلًا رقيقا وإنسانًا رائعًا، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".

ونبيل فاروق كاتب مصري معروف، اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، كما قدم مسلسل "العميل 1001" الذى قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.

بدأ نبيل فاروق عشقه للقراءة منذ طفولته، حين كان والده يشجعه على القراءة، وبدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية.

أولى الجوائز التى حصل عليها الراحل كانت من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000.

النجاح الكبير لنبيل فاروق كان عام 1984 حين ما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

ابتكر نبيل فاروق، شخصية أدهم صبري، حين ما قابل ضابط مخابرات مصريا، ومنها ذاع صيت الشخصية وحققت نجاحا كبيرا.