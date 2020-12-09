إبراهيم عبدالمجيد ينعى نبيل فاروق: فتح مغارة الأدب البوليسي في مصر

أعرب الروائي إبراهيم عبدالمجيد، عن بالغ حزنه لرحيل الكاتب الدكتور نبيل فاروق، الذي رحل مساء اليوم، عن عمر يناهز 64 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكتب عبدالمجيد، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "خبر صادم، نبيل النبيل الذي فتح مغارة الأدب البوليسي الذي كان غائبا عن مصر.. يارب ايه العمل في حكمتك، يوم ويوم يرحل المحبون والنبلاء، يارب رحمتك للجميع أموات وأحياء.. ربنا يصبر أسرتك وحبايبك اللي قد الدنيا ويصبرنا"

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الكاتب الروائي الدكتور نبيل فارق، الذي غيبه الموت اليوم الأربعاء 9 ديسمبر، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الراحل يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسة، التى تربى عليها أجيال من أبناء مصر، وساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم.

وتوجهت بالعزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته.

والدكتور نبيل فاروق من مواليد "9 فبراير 1956"، واشتهر بالأدب البوليسى والخيال العلمى، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة فى شكل كتب جيب، قدم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، التى لاقت نجاحا كبيرا فى العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

وبدأ الكاتب نبيل فاروق اهتمامه بالقراءة منذ طفولته، حيث كان يقرأ كثيرًا، وكان والده يشجعه على ذلك.

وبدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية.

وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية. وحصل على جائزة من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979م، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000، وهو مؤلف سلسلة رجل المستحيل وملف المستقبل.