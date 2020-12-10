ينافس أنتوني هوبكنز على "بافتا".. أمير المصري يصل للعالمية في 7 أعوام

اختارت منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) الفنان أمير المصري في القائمة القصيرة لجائزة أفضل ممثل عن فيلم Limbo، وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه في الفيلم، ليتنافس على الجائزة مع النجم المخضرم أنتوني هوبكنز، والنجوم كوزمو جارفيس، سوبيه دريسيو، ريز أحمد.

يعد فيلم ليمبو أول روائي طويل يتم تصويره على أرض جزيرة Usit الواقعة في أسكتلندا، وهي جزيرة نائية لا يوجد بها إنترنت أو شبكة محمول، مساحتها 40 كم ولا يتجاوز تعداد سكانها عن 5000 نسمة، ليصبح الفيلم هو

ترصد "الوطن" عدة معلومات عن أمير المصري

- بدأ امير التمثيل في مصر بالمشاركة في أفلام كوميدية مع محمد هنيدي وياسمين عبد العزيز، مثل "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" و"الثلاثة يشتغلونها".

- استطاع الوصول إلى العالمية في 7 سنوات من العمل، قدم خلالها 26 عملًا تقريبًا، تصدّر بطولة فيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أمريكي سعودي، وشارك في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker، والذي يُعد أحد أبرز خطواته السينمائية، كما تعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون. ومؤخرًا

- اعلنت بافتا (الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون) قائمة الجيل الجديد للمواهب الصاعدة لعام 2020، لتتضمّن أمير المصري ليصبح أول نجم من أصول مصرية ينضم إلى هذه القائمة بعد رصيد حافل من الأعمال الأجنبية.

- وحصل فيلم أمير "ليمبو" أيضًا على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي، كما سينافس في الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من 2 وحتى 10 ديسمبر المقبل. وجاءت اراء أهم النقاد العالميين في فرايتي وهوليوود ريبورتر والجاردين تثني على أداء أمير المصري.