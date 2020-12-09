وزيرة التعاون الدولي: مصر أعلى نمو اقتصادي في الشرق الأوسط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر صاغت مشروعًا عن تطوير التعليم بالتعاون مع البنك الدولي، ويقوم عليه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قبل جائحة كورونا، وهذا المشروع ساهم كثيرًا في عمل منظومة التعليم عن بعد، التي ساهمت في استمرار العملية التعليمية خلال جائحة كورونا، التي كانت غير متوقعة على الإطلاق.

وأضافت "المشاط"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه كان هناك طريقة استباقية في الإعداد لمشروع تعليم مختلف، استطاعت من خلاله في مواجهة جائحة كورونا، والأمر ذاته حدث مع "تكافل وكرامة"، وهذا أيضا برنامج تضامن اجتماعي أُقيم قبل الجائحة، وحينما جاءت أزمة فيروس كورونا نجحت مصر في مساعدة الفقراء والأكثر احتياجًا من خلال هذا البرنامج.

وتابعت أن المشروعات التنموية التي حققتها مصر قبل أزمة كورونا ساهمت كثيرًا في مواجهة الجائحة، حيث نجحت مصر تحقيق نمو اقتصادي مميز خلال أزمة كورونا، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، والثاني الأعلى في العالم، ولذلك أي شخص يمثل مصر فخور بما قدمته الدولة من خلال الإصلاحات والمشروعات التنموية الموجودة على الأرض بالأرقام والسياسات الواضحة كل ذلك كان مدونًا في تقارير دولية يعزز من الشراكات الدولية والدبلوماسية الاقتصادية.

وأردفت أن التقارير الدولية تساعد مصر في جذب الاستثمار والسياحة وغيرها، خاصة أن تلك التقارير لا يوجد فيها تحيز أو مفاضلة دولة على أخرى، وبالتالي تساعد المستثمر في معرفة الدولة الأفضل في الاستثمار ونفس الأمر في السياحة وغيرها من المجالات، لافتة إلى أن 2020 كان عام مميز جدًا لمصر، وهناك توقعات مميزة بالنسبة لمصر في 2021 بالنسبة للتقارير الدولية.