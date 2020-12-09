أستاذ مناعة: سباق لقاح كورونا تجاري بحت ولا علاقة له بالطب والإنسانية

قال الدكتور محمود الأنصاري أستاذ المناعة والكائنات الدقيقة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن العالم لديه 58 لقاحا لفيروس كورونا تنافس في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، لافتًا إلى أنه حتى الآن، لم يعلن مدى أمان هذه اللقاحات، وشدد على أن السباق القائم بشأن إنتاج اللقاح تجاري بحت.

وأضاف خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، عبر شاشة "TEN": "لدينا شخصان أصيبا بحساسية مفرطة بعد الحصول على لقاح فايزر- بيونتيك، وكادا أن يموتا لولا الاستجابة إلى عقار مثبط للمناعة"، مشددًا على أن هذه الأمور لا يجب أن تحدث أثناء منح اللقاح، ولكن خلال مرحلة التجارب السريرية.

وتابع: "لا يجب أن نبدأ في تطعيم البشر وبعدها نكتشف حدوث بعض الأعراض الخطيرة للمرضى، هذا أمر لا إنساني ولا علاقة له بالطب، وما هو إلا تجارة وسياسة بحتة، ولا يمكن أن نتحدث عن أمان أي لقاح إلا بتجارب سريرية معلنة، لكننا لم نرَ أي تحليل أو أي نشرة دورية علمية تتحدث عن أمان لقاح فايزر على كبار السن وضعيفي المناعة".

وأردف: "على مدار التاريخ كانت 90% من تجارب اللقاحات تفشل في المراحل الأولى، و50% منها يصل إلى مرحلة الفشل في المرحلة الثالثة من تجربة اللقاحات، وكان السبب الرئيس أو الأساسي ضمان عمل جهاز المناعة لفترات زمنية طويلة، وهو ما لم يحدث في لقاحات كورونا مثل موديرنا وفايزر".