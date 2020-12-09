"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأشجار حديثة الزراعة التي تم زراعتها في هذا الموسم

2- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

5- رش اكس كلوريد النحاس 2.5 جم بعد إجراء تقليم الأشجار الكبيرة والتخلص من التكتلات والاكاروسات

6- الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر

7- دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس في باقي الاشجار التي لم يتم دهانها في أكتوبر

8- جمع كل النواشف و التكتلات و الحشائش خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.

ثانيا: تسميد أشجار المانجو التى التى تروى بالتنقيط

الراية الأولى: 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

الراية الثانية: 2 لتر حامض هيوميك للفدان

الراية الثالثة: 2 لتر حامض نيتريك للفدان

الراية الرابعة: 2 لتر حامض كبرتيك للفدان

الراية الخامسة: ا لتر حامض اميني للفدان

التسميد الورقىي

تم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر، ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الاشجار ويكرر ويتم كما يأتي 600 جم حديد مخلبى + 600 جم ذنك مخلبى، +600 جم منجنيز مخلبى + 75جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 250 جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص)/ 600 لتر ماءملحوظة هامةيتم رش ( 2كجم سكر + 2كجم كبريت زراعي + 2كجم يوريا ) / 600 لتر ماء في 15 / 12 والهدف منة هو تقليل الاجهاد الواقع على الشجار نتيجة انخفاض دراجات الحرارة

ثالثا: برنامج الري ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري يوم بعد يوم اويتم الري اليومي ولكن يتمخفض معدلات الري الي النصف و زيادة الري في حالة انخفاض درجات الحرارة الي حد الصقيع

السنة الأولى 12 لتر/ الشجرة السنة الثانية 15 لتر/ الشجرة السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة السنة الرابعة 22 لتر/ الشجرة السنة الخامسة 29 لتر/ الشجرة السنة السادسة 35 لتر/ الشجرة السنة السابعة 40 لتر/ الشجرة

برنامج الرييتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة اولا: مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية 1- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للاشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومتها لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600 لتر ماء

- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة -موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة

2- مكافحة الاكاروسات والتكتلات الزهرية برش فيرتيمك 1سم / لتر ماء +مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء

3- بداية مكافحة حفارات و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء اكتلك بمعدل 1.5 سم / 1 لتر ماء + مادة ناشرة

ملحوظة هامة، يتم اضافة 250 جم استيموفول علي المبيدات الحشرية لرفع كفائة عملية الامتصاص او يوريا بمعدل 250جم / 600 لترماء ويتم اضافة زيت معدني الي مبيد الرش بدلا من المادة الناشرة بمعدل 2سم / التر ماء