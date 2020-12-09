وزير التعليم: لا إلغاء للامتحانات حال حدوث موجة ثانية من كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم إلغاء امتحانات النقل أو الشهادات لجميع مراحل التعليم، حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع الامتحانات للصفوف الدراسية بكافة مراحل التعليم، ستعقد في مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2020/2021، موضحا أن الوزارة لديها خبرات للتعامل مع أي صعوبات قد تحدث.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع اللجان الامتحانية سيجري تعقيمها على أعلى مستوى ممكن، كما سيجري تركيب بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان قبل السماح للطلاب بالدخول، علاوة على قياس درجة حرارة الطلاب من خلال الأجهزة الحرارية التي سيجري توفيرها قبل السماح لهم بأداء الامتحانات، للحفاظ على سلامتهم وأمنهم، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى إنجاح العام الدراسي الجديد رغم الصعوبات والتحديات بسبب جائحة كورونا.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة لم ولن تلتفت إلى الشائعات المغرضة والتي تستهدف إغلاق المدارس وتخويف أولياء الأمور بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن الوضع الصحي بالمدارس غير مقلق على الإطلاق، وأن جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي ظهرت في بعض المنشآت التعليمية خفيفة وغير خطرة، منوها إلى أن نسبة حضور الطلاب بالمدارس مرتفعة للغاية، لحرصهم الشديد على حضور الحصص المدرسية داخل المدرسة.

وأكد شوقي أن الإعفاءات من رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة تضمن نفس الفئات المنصوص عليها في إعفاءات المصروفات الدراسية، مشيرا إلى أن عقد امتحانات الثانوية العامة قبل كورونا كانت تكلف الوزارة قرابة مليار و300 مليون جنيه، أما بعد كورونا فوصلت التكلفة إلى 2 مليار جنيه.

وكانت قد بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، بمختلف الصفوف الدراسية، المنتظر أن تبدأ في 23 يناير المقبل، من حيث تجهيز اللجان، وتوفير البوابات الإلكترونية المعقمة لتركيبها على أبواب اللجان، للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أنه سيكون هناك 20 طالبا كحد أقصى داخل كل لجنة؛ للحد من انتشار الفيروس.