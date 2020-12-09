"الصحة": ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا لـ87%

أكدت وزارة الصحة والسكان، على ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد، ليصل إلى 87%، بحسب إحصائيات الوزارة اليومية والخاصة بمستجدات الفيروس.

وأشارت الوزارة إلى مشاركة أكثر من 11 ألف طبيب من مختلف دول العالم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، فى وبينار الوزارة أمس، والذى انعقد لشرح البروتكول العلاجى الجديد لمصابي فيروس كورونا، للتعرف على التجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن مصر نجحت في مواجهة فيروس منذ بداية الجائحة، من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتوفير الإمكانيات اللازمة من مستلزمات طبية وأدوية وأجهزة تشخيص للمصابين، مشيرة إلى أن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد موحد ويتم استخدامه في جميع المستشفيات، وشددت على ضرورة عدم التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 210 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103913 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد.