فشل في اغتصابه فخنقه وحاول مع جثته.. حكاية مقتل طفل على يد عاطل

كانت الساعة تُشير إلى العاشرة من مساء أحد أيام شهر مايو الماضي، حينما خرج الطفل "يوسف" من منزله قاصدا السوبر ماركت لشراء بعض الأغراض لوالدته والتي أكدت عليه سرعة العودة ليجيب بـ"حاضر"، لكنه لم يف بوعده ولم يعد، حيث ترصد له مسجل خطر بأحد شوارع منطقة الزاوية الحمراء.

حبى الله "يوسف" قدرا من الجمال والوسامة، ذلك كان سببا فى إزهاق روحه على يد مسجل خطر، بعدما فشل فى هتك عرضه حيا، فحاول ثانية بعد موته، وفشل مجددا، ووضع جثته أسفل السرير بمنزله.

التحقيقات التي أجرتها الجهات القضائية المختصة حول الحادث، قالت إن المتهم استدرج المجني عليه أثناء سيره فى الشارع، ودلف به إلى منزله، وحاول خلع ملابسه وهتك عرضه، إلا أن الطفل أبدى مقاومة شرسة.

حاول المتهم ثانية وباءت كل محاولاته بالفشل، فقرر التخلص من الطفل فخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يثنه ذلك عن انتهاك حرمته ثانية وحاول هتك عرضه مجددا، ثم وضع الجثة، أسفل سرير فى غرفته، وخرج إلى الشارع كأن شيئا لم يكن.

بدأت أسرة "يوسف" في البحث عنه، وبدأوا يسألون الجيران ومنهم المتهم عمن شاهد نجلهم، فكانت الإجابات بالنفي، وبدأ الأهالي فى البحث عن الطفل في المستشفيات دون جدوى.

مع استمرار عمليات البحث التى شارك فيها المتهم نفسه، وفقدان الأسرة الأمل فى إيجاد نجلهم، فكّر المتهم في كيفية إخفاء الجثة خشية تعفنها وابتعاث الروائح منها واكشتاف أمره.

حمل المتهم جثة الطفل "يوسف" وألقاها، حتى عثر عليها عدد من الأهالي، فأبلغوا الشرطة، التى استدعت أسرة الطفل المجني عليه، وتعرفوا على جثته.

حررت الشرطة محضرا بالواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بالتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرحت بالدفن.

بدأت الشرطة تحرياتها حول الواقعة، حتى توصلت لشهود رؤية أبصروا المتهم يصطحب الطفل ناحية منزله يوم اختفائه، وتمكنت الشرطة من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأدلى باعترافات تفصيلية.

حررت الشرطة محضرا ملحقا بمحضر العثور على جثة الطفل، وأحالت المتهم للنيابة العامة، التى أمرت بحبسه احتياطيا، واعترف المتهم أمام قاضي المعارضات بتفاصيل الواقعة، ثم أحالته النيابة للمحاكمة الجنائية.

ونظرت محكمة جنايات شمال القاهرة القضية، وقررت إحالة المتهم لمفتي الديار، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 7 يناير المقبل، للحكم عليه.