وزير الاتصالات لـ المواطنين: "عازمون على مكافحة الفساد"

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التكنولوجيا والتحول الرقمي هي ركائز أساسية في مكافحة الفساد، لأنها تؤدي إلى تسهيل الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، بشكل سهل وميسر ومحوكم، دون الاحتكاك بمقدم الخدمة، وما يساهم في مكافحة الفساد.

وأضاف "طلعت"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الحكومة قدمت مجموعة من خدماتها إلكترونيا، وتسعى إلى زيادتها، بالتعاون مع الوزارات ومقدمي الخدمة، موجها رسالة للمواطن في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، قائلا: "نحن كحكومة ومجتمع عازمون على مجتمع الفساد".

نشرت هيئة الرقابة الإدارية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كلمة للدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا حاليا، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وقالت والي، إنه في الوقت الذي يعاني فيه عالمنا من انتشار جائحة عالمية ما زالت تتكشف جوانبها، تهدد أزمة كوفيد 19 بدفع أكثر من 100 مليون شخص إلي هوة الفقر المدقع خلال هذا العام وحده.

وأضافت أنه لإنقاذ الأرواح وتحسين سبل العيش تنفق الحكومات على تنفيذ تدابير سريعة للتحفيز الاقتصادي، يستهدف الفساد هذه التدابير الطارئة، مما يضعف الأنظمة الصحية والاجتماعية الحيوية ويؤدي إلى عواقب وخيمة، لقد فقد الناس الوظائف والحماية الاجتماعية خلال الأزمة الأمر الذي يؤدي إلى حدوث عواقب وخيمة.

وتابعت والي أنه في هذه الأوقات يؤجج الفساد المزيد من عدم الاستقرار الآن أكثر من أي وقت مضي تحتاج الحكومات إلى استخدام الأدوات التي توفرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمواصلة تعزيز دور هيئات مكافحة الفساد وتحسين الرقابة على الاستثمارات التحفيزية وزيادة الشفافية والمساءلة.

واستطردت: "بصفته قائما على الاتفاقية دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 179 دولة حتى الآن لتنفيذ هذا الإطار العالمي، ونحن نعمل مع الحكومات لتكثيف إجراءات مكافحة الفساد خلال مرحلة التعافي من كوفيد 19".