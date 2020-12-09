ماراثون "دراجات وجري" في يوم مكافحة الفساد بـ27 محافظة

بشعار «متحدون على مكافحة الفساد» نظمت مديريات الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ماراثون للدراجات والجرى لمسافة 5 كيلومترات، أطلق شارته، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى 27 محافظة عبر الفيديو كونفرانس، تزامناً مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد.

وفى الإسكندرية، أطلق المحافظ، اللواء محمد الشريف، واللواء وليد السعيد رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة، شارة بدء الماراثون، وقال إن الماراثون هدفه توعية المواطن السكندرى بتأثير الفساد على المجتمع الذى يؤثر على هيبة الدولة، وأكد أن الفساد يؤثر على التنمية الاقتصادية، وأن مصر استطاعت خلال السنوات الست الأخيرة، من خلال هيئة الرقابة الإدارية، توجيه ضربات قاسية للفاسدين.

وشارك اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش، وعدد من قيادات المحافظة فى الماراثون الذى انطلق من أمام هيئة الرقابة الإدارية بالعريش، حتى الصالة المغطاة، أعقبه احتفال تضمن فقرات فنية ورياضية متنوعة.

واستقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، واللواء أحمد شوقى منسى، مدير الرقابة الإدارية، 1000 مشارك فى ماراثون الجرى والدراجات، وأشاد اللواء عصام سعد بتنظيم الماراثون وإقبال الشباب عليه من طلبة وطالبات جامعة أسيوط ومراكز شباب ومدارس المحافظة. وفى قنا، انطلق الماراثون من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية وانتهى عند الصالة المغطاة بنادى البحر، بمشاركة أشرف الداودى، محافظ قنا.