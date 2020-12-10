عبدالهادي مصباح: مصر ستتعرض لموجة ثانية من كورونا بسبب الاستهتار

قال الدكتور عبدالهادي مصباح استشاري المناعة والتحاليل الطبية وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجي، إن العلماء أصيبوا بصدمة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ لم يكونوا قادرين على التعامل معه في بداية الأزمة، متوقعًا أن تمر مصر بموجة ثانية من فيروس كورونا المستجد بسبب استهتار المواطنين في التعامل مع الجائحة.

وأضاف مصباح خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، عبر شاشة "TEN"، أن رد فعل العلم على الأزمة كان سريعًا: "اكتشاف مرض الإيدز حدث بعد بداية انتشاره بنحو 3 سنوات عندما توصل العلماء إلى تركيبه الجيني، أما كورونا فقد جرى اكتشافه ثم طرح اللقاح الخاص به بشكل أسرع".

وتابع: "كل كارثة تطلع ناس تاكل من وراها عيش حتى الموت، وشركات الأدوية بتلعب لعب كبير جدًا وهناك صراع، والأزمة أنها مدعمة بكبار رجال السياسة، وهناك شق سياسي في الأمر متعلق بنشر هذه الأمراض لكي تربح هذه الشركات، لدينا 23 لقاحا في طور التجارب السريرية، الكل كسبان ومفيش حد خسران إلا البني آدمين".

وحول فشل الأنظمة الصحية الأوروبية في التعامل مع الأزمة، قال "مصباح": "هذه الدول لديها أنظمة معينة في العلاجات، ولم يجربوا وباء، وما حدث في جائحة كورونا كشف العورة في النظام الصحي بالدول المتقدمة، على عكس ما حدث في الدول النامية، ومن حسن حظنا أن مصر لم تصب بفيروس كورونا خلال أول 3 أسابيع، وهو ما منحنا الفرصة في التعامل معه من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية، كما أن القيادة السياسية أصرت على وجود فريق عمل للتعامل مع الوضع، وهو ما لم يكن موجودا في الولايات المتحدة، إذ كان ترامب وفاوتشي يتبادلان الهجوم والنقد".

وأوضح، أن عام 2021 يحمل أمل التخلص من وباء كورونا، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية: "مينفعش نخلع الكمامات ونبطل نغسل إيدينا، الصابونة مازالت في جيبي".

وتوقع مصباح، أن تكون مصر مقبلة على موجة ثانية من الفيروس المستجد، مفسرًا ذلك بأن التطور الطبيعي لما حدث أثناء فترة الشتاء واستهتار الناس بالإجراءات الاحترازية سيسبب هذه الموجة.