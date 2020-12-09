موسكو: متلقو لقاح كورونا يجب أن يمتنعوا عن الكحول قبل وبعد التحصين

قالت رئيسة هيئة مراقبة سلامة المستهلك في روسيا،آنا بوبوفا، إن متلقي لقاح فيروس كورونا المسصتجد "كوفيد 19" سبوتنيك V، يجب أن يمتنعوا عن الكحول لمدة شهرين تقريبًا قبل وبعد التحصين.

وذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن إرشادات بوبوفا تأتي بعد توصيات نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا بتجنب الكحول ومثبطات المناعة لمدة 42 يومًا لأن اللقاح يؤخذ على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.

وأضافت بوبوفا، أنه "يجب أن يتوقف تناول الكحول قبل أسبوعين على الأقل من التطعيم"، مشيرة إلى أنه يجب على المتلقين بعد ذلك الامتناع عن تناول الكحول لمدة "42 يومًا بعد الحقن الأول يتم تشكيل مناعة ويحتاج المرء إلى الاحتراس".

وأوضحت المسؤولة الروسية، "أن الكحول ضغط على الجسم"، وناشدت الروس، الذين يعتبرون من أعلى مستهلكي الكحول في العالم على الرغم من أنهم يسجلون انخفاضًا كبيرًا في الاستهلاك منذ عام 2003، "إذا أردنا أن نحافظ على صحتنا وأن يكون لدينا استجابة مناعية قوية، فلا نشرب الكحول".

ونصحت بوبوفا، بعدم التدخين قبل التطعيم وبعده لأن دخان التبغ يهيج الرئة ويشوه الاستجابات المناعية.

من جانبه، قال ألكسندر جينتسبيرج، رئيس مركز جاماليا للأبحاث الذي تديره الدولة والذي طور اللقاح، إنه بينما لا ينبغي لأحد أن يتعاطى الكحول قبل التطعيم أو بعده.

وبدأت حملة التطعيم الروسية ضد مرض كوفيد-19 للمتطوعين المعرضين لمخاطر عالية في موسكو في نهاية هذا الأسبوع على الرغم من أن لقاح سبوتنيك لا يزال يخضع لتجارب سريرية بعد التسجيل من أجل السلامة.

وقال مطوروه إن اللقاح القائم على منصات الفيروسات الغدية فعال بنسبة 95 % ضد الفيروس.

وقدر مسؤولو الصحة، أن 100 ألف روسي تلقوا لقاح سبوتنيك، بمن فيهم المشاركون في التجربة وأفراد من الجيش.

ولدى روسيا رابع أعلى عدد من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في العالم حيث يزيد عدد حالات الإصابة بها عن 2.5 مليون وعاشر أعلى حصيلة وفيات بحوالي 44 ألف حالة وفاة.