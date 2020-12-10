المشاط: فترة سماح القروض الفرنسية 7 سنوات.. والاتفاقيات بها مرونة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، يأتي في مقدمة ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء زيارته إلى فرنسا، كما يفعل في زياراته الخارجية.

وأضافت "المشاط"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، أنه تم الاتفاق بين السيسي وماكرون في عام 2019، على إتاحة تمويلات تنموية وهي أقل عبئا على الدولة المصرية، وقيمتها مليار يورو، على أن يختار الجانب المصري القطاعات ذات الأولوية، والأهمية لنقل الخبرة الفرنسية إلى مصر، لافتة إلى أن قطاع النقل له خصوصية في العلاقات مع فرنسا.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم خلال الزيارة الحالية توقيع 715 مليون يورو، شملت العديد من المجالات، مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في أكثر من محافظة، وتعاون في التعليم العالي مع الجامعة الفرنسية، ومشروع آخر لدعم سياسات قطاع الطاقة، والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأوضحت، أن أي اتفاقية توقع عليها مصر يكون بها مشاركة كبيرة من مؤسسات الدولة، وبعد موافقة مجلس النواب تبدأ الدولة السحب من القرض، وأي تمويل تنموي يكون به فترة سماح تتراوح من 5 إلى 7 سنوات، دون فائدة، لافتة إلى أن القرض التنموي يكون طويل الأجل، ويتم سداده في فترة ما بين 25 إلى 35 سنة، بفائدة منخفضة جدا، تصل إلى 0.25% ، لأنها تدخل في مشروعات للبنية التحتية.

وأكدت، أن شركات عالمية من جنسيات مختلفة تتكالب على الاستثمار في مصر، وهذا يعطي مصر الفرصة لاختيار الأجود، والأفضل لمصر والمصريين، مؤكدة أن المواطن هو محور الاهتمام، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن المحفظة الكاملة للتعاون مع فرنسا 7.5 مليار يورو، والحالية مليار يوور، والتي تم توقيعها اليوم 715 مليون يورو.

وشددت على، أن الاتفاقيات يكون بها نوع من المرونة، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بالتفاوض فقط، بعد ذلك تستكمل الوزارة المعنية مناقشة الأمور الفنية.