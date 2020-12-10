"شعبة الأدوية": الوفيات الـ6 في تجارب "فايزر" لا علاقة لها باللقاح

قال الدكتور محمود فتوح، عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن التجارب السريرية على لقاحات فيروس كورونا، يُستخدم فيها ما يعرف بـ"علاج وهمي"، في مقابل مجموعة أخرى تحصل على اللقاح الفعلي.

وأضاف "فتوح"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، أن الـ6 وفيات الذين أُعلن عن وفاتهم، بينهم 4 أشخاص من المجموعة التي لم تحصل على اللقاح، وتوفي 2 من الذين حصلوا على اللقاح، أحدهما توفي بعد 60 يوما.

وتابع، أن أثر الدواء لا يبقى في الجسم لمدة 60 يوما، وبالتالي لا يمكن ربط وفاته باللقاح، أما الشخص الثاني الذي توفي في المجموعة التي حصلت على اللقاح، توفي بتصلب الشرايين، مؤكدا أن المحقق الذي أجرى التحقيق في هذا الأمر، أكد أن الوفيات لا علاقة لها باللقاح.

وانتابت حالة من القلق العالم أجمع، بعد إعلان وفاة 6 أشخاص خلال التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المطور من شركتي الأدوية "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، حيث تلقى أربعة منهم عقارًا وهميًا، وتلقى اثنان اللقاح الحقيقي، ومن بين الـ6 وفيات ثلاثة تجاوزت أعمارهم 55 عامًا، علمًا بأن الاختبارات شارك فيها حوالي 38 ألف شخص فوق الـ16 عامًا، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

وتوفي أحد المتناولين للقاح الحقيقي بعد 3 أيام من تناول الجرعة الأولي، وكان مصابًا بالسمنة وتصلب الشرايين، وتوفى الآخر بسكتة قلبية بعد 60 يومًا من الجرعة الثانية، بينما توفي اثنان من متناولي اللقاح الوهمي نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية، ومازال سبب وفاة الشخصيين الآخرين لم يحدد بعد.

وقال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، ومستشار المركز المصري للحق في الدواء، إن وفاة 6 أشخاص من بين 38 ألف شخص ممن أجروا الاختبارات نبسة بسيطة جدًا وليس لها مدلول إحصائي، حيث تعتبر حوالي 15 شخص لكل 100 ألف، علمًا بأن 4 أشخاص منهم تناولوا اللقاح الوهمي، و3 من بينهم أعمارهم فوق الـ55 عامًا.