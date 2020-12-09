بعد قليل.. "الصحة" تحسم الجدل حول أعداد فيروس كورونا في بيان رسمي

تصدر وزارة الصحة والسكان، بيان هام بعد قليل، بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد.

وكشف حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك زيادة مترقبة خلال شهر يناير، ليس على مستوى مصر فقط، بل حول العالم.

وتابع حسنى في تصريحات خاصة لـ"الوطن": أن أعداد مصابي فيروس كورونا، التي تصدر في بيان رسمي من الوزارة هي أعداد صحيحة مئة في المئة، مشيرا إلى أن هذه الأعداد الموجودة بالفعل في مستشفيات وزارة الصحة، وأجريت لها مسحات كورونا.

وأضاف حسني: هناك أعداد تسجل في المستشفيات الخاصة، ولم يبلغ بها الوزارة أو الخط الساخن 105.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على أهمية رفع كفاءة شبكات الغازات بالمستشفيات، وتطويرها بما يلزم من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

ووجهت بتوفير "الأكسجين الطبي"، بشكل مستمر بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجي، خاصة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. ‏

وأكدت أن هناك تنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتذليل أي تحديات قد تواجه الشركات المنتجة، لزيادة القدرة الإنتاجية من الغازات الطبية بما يخدم تلبية احتياجات القطاع الصحي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.