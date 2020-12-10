استشاري عظام: الأعراض الجانبية للقاح كورونا طبيعية

قال الدكتور أشرف عوض، استشاري جراحة العظام، إن هناك إقبالًا على تناول التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن الطبيعي أن توجد بعض الأعراض أثناء تناول اللقاح وهذا ما حدث عندما ظهرت أعراض حساسية على الجلد لبعض المتطوعين.

وأضاف "عوض" في مداخلة هاتفية مع برنامج "خبر اليوم" المذاع على فضائية “on” أن وزارة الصحة البريطانية كانت تقترح إعطاء اللقاح لكل القطاعات العاملة في مجال الرعاية الطبية وكبار السن الذين يزيد عمرهم عن سبعين وثمانين عاما، ولكن هذا الاقتراح كان صعبا بسبب وجود عدد كبير من الأشخاص تنطبق عليهم هذه الشروط لذا بدأوا بالفئات التي سيؤثر عليها المرض وقد يؤدي إلى وفاتهم من كبار السن.

وأشار استشاري جراحة العظام، إلى أنه لا يمكن توقع مدة انتهاء حملة التطوع التي بدأت في بريطانيا، ولكنها ستنتهي بانتهاء عدد الجرعات الموجودة التي تم طلبها وتزيد عن 40 مليون جرعة وقد تستغرق الحملة أكثر من شهر.

وظهر فيروس كورونا المستجد في الصين في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات الحية في نوفمبر 2019 وانتشر بعدها في مختلف دول العالم وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا في مارس 2020 وتم إغلاق المطارات وتطبيق حجر منزلي في أغلب دول العالم وأعلنت مؤخرا مجموعة من الشركات في الصين وأمريكا وروسيا وبريطانيا وجود لقاحات مضادة للفيروس لكنه يتم تجربتها حتى الآن وسط ترقب شديد وتخوف من عدم فعالية هذه اللقاحات خاصة بعد ارتفاع الإصابات أكثر من 60 مليون مصاب حول العالم.