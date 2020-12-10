"طفل الشروق": "بحب محمد صلاح ونفسي أكون زيه"

قال الطفل يوسف مصطفى، الذي انتشرت صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء متابعته تدريبات نادي مصر المقاصة، واستقبله وزير الشباب والرياضة، والمعروف إعلاميا بـ"طفل الشروق"، إنه يحب المصري الدولي محمد صلاح، ويتمنى أن يكون مثله.

وأضاف "مصطفى"، في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء: "أنا بدأت التدريب في النادي، وأنا فرحان أوي، وبشكرك جدًا، وبشكركم كلكم".

وتابع: "أنا عندي 11 سنة، وبحب الكرة، ولا أعرف من وضع الصور على الإنترنت"

وأشار، إلى أنه تم التواصل مع خاله، وأخبروه بمسألة العضوية في النادي، مؤكدا أنه متميز في دراسته، ومتفوق فيها، لافتا إلى أنه يحب محمد صلاح، "ونفسه يبقى زيه".

في سياق منفصل، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الطفل يوسف مصطفى الصيفي صاحب الصورة الشهيرة وهو يتابع تدريبات فريق خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة والمعروف حالياً على صفحات السوشيال ميديا باسم طفل ملعب الشروق.

وقرر وزير الرياضة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطفل بوضع برنامج عمل رعاية كاملة للطفل يوسف مصطفى، ومتابعته باستمرار تعليمياً ورياضياً وصحياً، ومنحه عضوية مجانية دائمة بمركز شباب بدر القريب من محل سكنه، وكذلك تسليمه شنطة ملابس رياضية كاملة، حتى يتمكن من ممارسة الرياضة واللعبة المفضلة له، وكرة قدم عليها شعار الوزارة.

وذكر الوزير أن ذلك يأتي في إطار تحمل الوزارة لدورها المجتمعي، ورعاية الشباب والموهوبين، وخلق البرامج المتنوعة لرعايتهم وحمايتهم في المجتمع، ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية.

و كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة الطفل يوسف وهو يقوم بمتابعة وتقليد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة مدينة الشروق.