"المتحف الكبير": الدخول بالتسجيل على الموقع .. "مفيش شباك تذاكر"

قالت منة طاهر منسق العلاقات الخارجية بالمتحف المصري الكبير، إن العالم كله مهتم بالمتحف المصري الكبير كونه أحد الصروح الثقافية في القرن الحادي والعشرين، وهو صرح ثقافي حضاري تعليمي ترفيهي، ومن ثم فإن الجميع شغوفون لمعرفة كل ما هو موجود بالمتحف والخدمات التي سيقدمها.

وأضافت طاهر خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "طُلب منا مواد فيلمية، لأن المتحف محط اهتمام الجميع، ومن ثم فإن الإعلام الدولي يحاول تغطية المتحف أولًا بأول لمعرفة التطورات والمستجدات التي يمكن معرفتها والتوصل إليها".

وتابعت: "نُسأل عن أهم القطاع التي سيعرضها المتحف، وهل سيكون المكان متاحا للجميع، ونتواصل بالزوار قبل التحرك من منازلهم من خلال موقع إلكتروني من أجل تسجيل موعد زيارتهم دون أن يضطر أي زائر إلى الوقوف أمام شباك التذاكر".

وأردفت: "نصل إلى الزائر قبل أن يأتي إلى المتحف، والموقع الإلكتروني هو بمثابة موقع تخيلي، وهذه الطريقة ستجعل الزائر يختار وقته بحرية أكبر لكي يخرج بتجربة فريدة ورائعة، وعندما نعرض ما لدينا في المعرض على المحطات العالمية ووكالات الأنباء الدولية فإنها تبدي انبهارا كبيرًا، فهذا المتحف هدية مصر للعالم كله، وسنهتم بسيناريو العرض لكي يناسب الزوار وفق قدراتهم لكي يستمتعوا جميعًا".

وواصلت: "كل شعوب العالم مهتمة بالمتحف المصري، وكل الدول تريد معرفة المستجدات وإمكانية زيارته، فهم يريدون متابعة المكان قبل الانتهاء من التجهيز وبعده، والكل مهتم بكل خبر أو معلومة حول المتحف بالرغم من أنه قيد الإنشاء، وبالنسبة إلى الدرج الكبير فإنه يمكن صعوده على الدرج العادي أو بالمشايات الكهربائية، والزوار لن يشعروا بالإرهاق أبدًا، ويعتبر من أهم القاعات الأساسية في المتحف، فيمكن مشاهدة التماثيل الملكية والاطلاع على علاقة الملوك بالآهة ومشاهدة عناصر أثرية ضخمة".