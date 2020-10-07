جومانا مراد تدعم مريضات السرطان في أكتوبر الوردي

زارت الفنانة جومانا مراد، المعهد القومي للأورام بمستشفى الثدي جامعة القاهرة فرع التجمع الأول، لدعم مريضات السرطان في شهر أكتوبر، والذي جرى اختياره كشهر للتوعية بسرطان الثدي حول العالم.

وتفقدت جومانا صيدلية المستشفى وباقي الأقسام، إضافة إلى تفقدها غرف المرضى والتقطت مجموعة من الصور معها إضافة إلى تبرعها لصالح المستشفى.

وعلى جانب آخر، كانت قد حققت الفنانة جومانة مراد، نجاحًا ملحوظًا خلال مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وكان بمثابة عودة لها بعد سنوات طويلة من الغياب والانشغال بسبب ولادة ابنها الأول محمد، الذي منحته وقتها كله.

رغم النجاح الذي حققته جومانة مراد، من خلال مسلسل خيانة عهد، وعودتها للعمل، إلا أنها اختفت عن الساحة الفنية، حتى ظهرت خلال الساعات الماضية، لتعلن سبب عدم ظهورها، ورفضها الأعمال الفنية التي عرضت عليها خلال هذه الفترة، والذي أرجعته إلى إنجابها توأم "ديانا وعلي".

وفي لقاء مع برنامج mbc trendig، قالت جومانة مراد، إنها كانت حاملًا خلال تصويرها مسلسل خيانة عهد، ولكن لم يشعر أحد لأنها كانت في البداية وجسمها "قليل"، وبعد انتهاء العمل فاجأتها آلام الولادة وهي في الشهر السابع، ليرزقها الله بتوأمها "ديانا وعلي".

وقالت إن حالتها كانت غير مستقرة، وقامت بالولادة قبل بداية الشهر السابع بيومين ولكن عدت الأمور بسلام "ربنا لطف"، ووضع طفلاها في الحضانة "نعمة ورزق ربنا يبارك لي فيهم، خصوصًا أنا مريت بظروف صحية صعبة".

وأشارت جومانة مراد إلى أنها "متفرغة" لأطفالها الثلاثة طول الوقت وهناك من يساعدها، مؤكدة أن تصوير أي أعمال لن يكون خلال هذه الفترة.

وعن شخصية شيرين "الشريرة" التي جسدتها في مسلسل خيانة عهد، قالت جومانة مراد "مفيش حد شرير أو طيب في المطلق، وشخصية شيرين في (خيانة عهد)، كان لها ظروفها ومبرراتها".

وعن عودتها بهذا العمل الفني بعد فترة من الاختفاء، قالت جومانة مراد "العودة لم تكن سهلة كنت قلقانة، ولكن المسلسل نجح وكان له صدى واسع، وحصلت على جوائز أحسن ممثلة أكثر من مرة عن هذا الدور".