جومانا مراد: كنت حامل أثناء تصوير مشاهدي الأخيرة في "خيانة عهد"

قالت الفنانة جومانا مراد، إنها تشارك في مهرجان الجونة للمرة الأولى، موجهة الشكر للقائمين على تنظيمه وأعربت عن تمنيها بأن يحقق نجاحا كبيرًا.

وأضافت مراد خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة، أنها عندما شاركت في الأيام الأخيرة لتصوير مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض خلال شهر رمضان كانت في الشهور الأولى للحمل، كما أنجبت مبكرًا قبل حلول الشهر السابع للحفل بيومين.

وتابعت، أن عودتها للحياة الفنية من خلال مسلسل "خيانة عهد" كانت موفقة، لافتةً إلى أنها في مرحلة اختيار الأعمال الفنية، وستختار العمل الأنسب لها خلال الفترة المقبلة.

عرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".

تُجرى حاليًا التجهيزات النهائية لحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق، حيث من المنتظر أن يقام للمرة الأولى حفل الافتتاح في مركز المؤتمرات.