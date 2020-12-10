12 تخصصا طبيا في قافلتين طبيتين ضمن مبادرة "حياة كريمة" اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، اليوم 10 ديسمبر، وتستمر لمدة يومين، للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي المحافظات التي تنطلق بها القوافل، والتخصصات المتاحة بها، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية غدًا

تنطلق القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة اليوم في محافظتين، وهي:

ـ حدربة، مركز حلايب، محافظة البحر الأحمر.

ـ الحرية، مركز أبو حماد، محافظة الشرقية.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة حياه كريمة

تتيح القوافل الكشف على المواطنين في 12 تخصصا وهي:

ـ نساء وولادة.

ـ خدمات تنظيم الأسرة.

ـ الباطنة.

ـ الأطفال.

ـ الأنف.

ـ العظام.

ـ الجراحة.

ـ الرمد.

ـ الأسنان.

ـ القلب.

ـ الجلدية.

ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

وأشارت الوزارة إلى أن القوافل الطبية بها لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية.

إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة في شهر نوفمبر 2020

ـ تقديم الخدمة والعلاج بالمجان، لـ 138447 مواطن.

ـ إجراء 21179 تحليل دم وطفيليات وأشعة.

ـ تقديم الخدمة الطبية من خلال 132 قافلة، بمشاركة 1063 عيادة.

ـ عقد 31070 ندوة تثقيف صحي.

ـ تحويل 1529 حالة إلى المستشفيات، لإجراء عمليات جراحية.

تأتي القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت سابقا تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ66 ألفا و902 مواطن من خلال 68 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الحالي.

وأضافت أنّه جرى تقديم الخدمة لـ2005 مواطنين بالفيوم، و4 آلاف و902 مواطن بالقاهرة، و1070 بالقليوبية، و3 آلاف و82 مواطناً بالمنوفية، و3 آلاف و229 مواطناً بالمنيا، و1464 مواطناً بالوادي الجديد، و6 آلاف و266 مواطناً ببني سويف، و987 مواطناً بجنوب سيناء، و3 آلاف و993 مواطنا بدمياط، و3 آلاف و814 مواطنا بسوهاج، و3170 مواطنا بقنا، و2238 مواطنا بكفر الشيخ، وأخيرًا تم الكشف الطبي على 927 مواطنًا بمطروح.