ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 812 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بقيمة جنيه واحد عقب تراجعات أمس، ليباع عيار 24 بـ928 جنيهًا مقابل 927 جنيهًا، وعيار 21 بـ812 جنيهًا، وعيار 18 بـ696 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ6 آلاف و501 جنيه.

ووصف الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، حالة الذهب اليومية بـ"المذبذبة"، قائلا: إنَّ التذبذب في أسعار الذهب عالميًا يربك عمليات الشراء في السوق المحلي.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن أسعار المعدن الأصفر هبطت أمس الأربعاء مع صعود أسعار الدولار لتزايد الآمال بمزيد من التحفيز المالي.

وقال جيفري سيكا، مؤسس سيركل سكويرد للاستثمارات البديلة، إن هناك تفاؤل لانحسار بعض الفوضى من وباء كورونا والبدء بتوزيع اللقاح، ولكن أسعار الذهب الذي يُعد أداة تحوط في مواجهة التضخم، مازالت مرتفعة أكثر من 20% منذ بداية العام للآن.

وتراجعت أسعار الذهب عن ذروة أسبوعين مدعومة بالآمال في مزيد من برامج التحفيز المالي الأمريكي، إضافة إلى لقاحات ضد فيروس كورونا ليتجه المستثمرون لشراء الأسهم عالية المخاطر مع صعود الأسهم العالمية لمستويات قياسية.

وارتفعت أسعار الأسهم العالمية، أمس الأربعاء، لإعلان بريطانيا بدء حملة تطعيم لمواطنيها ضد فيروس كورونا الذى أصاب 1.7 مليون بريطاني.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى اجتماع مجلس الفدرالي الأمريكي بشأن سياسات التحفيز المالي المقرر انعقاده على مدى يومين الأسبوع المقبل.