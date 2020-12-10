"الصحة" تحدد 13 طريقة للوقاية من خطر الإصابة بالأمرض الصدرية

قدمت وزارة الصحة والسكان روشتة علاجية للوقاية من الأمراض الصدرية، في إطار حرص الوزارة على الحاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها للوقاية من الأمراض الصدرية، إنه يجب عدم العطس في وجه الآخرين واستخدام المناديل والتخلص الآمن منها أو العطس في ثنايا الكم.

وتابعت الوزارة بأن الابتعاد عن مصادر العدوى واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي وأخذ التطعيمات الموسمية في موعدها والتي توصي بها منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى استشارة الطبيب فور الشعور بالمزيد من الألم في الصدر وتجنب الأطعمة الدسمة واستبدالها بالوجبات الصحية.

وأكدت ضرورة أخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية على حد سواء، والتطهير المستمر بالكلور المخفف وممارسة التمارين الرياضية وعدم البصق على الأرض.

وأوضحت الوزارة أن الأمراض الصدرية هي الربو، انقطاع التنفس أثناء النوم، داء الانسداد الرئوي المزمن، فشل الجهاز التنفسي الحاد، الالتهاب الرئوي، مرض السل، وانتفاخ الرئة، وسرطان الرئة، ومرض الرئة الخلالي، والالتهاب الجنبية، وارتفاع ضغط الدم الرئوي، التليف الكيسي.

وأكدت الوزارة على ضرورة زيادرة الطبيب في بعض الحالات كالشعور بألم في الصدر من مصدر مجهول وصعوبة في التنفس والتشخير أو الانقطاع في التنفس أثناء النوم والبرد المتكرر أو التهاب الشعب الهوائية وسعال مستمر أو سعال مصحوب بدم أو ارتفاع درجة الحرارة مع احتقان الصدر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.