سعر الدولار اليوم الخميس 10-12-2020 في مصر: ارتفاع طفيف

ارتفعت أسعار الدولار بقيمة قرش، في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمس

وكان الدولار قد ارتفع مقابل الجنيه بقيمة قرش واحد في كل البنوك وشركات الصرافة، بعد 3 ساعات من بداية التعاملات اليومية، حيث جاءت البنوك الأعلى سعر لبيع وشراء العملات الأهلي الكويتي - بيريوس، قناة السويس، عودة، المشرق، التجارى الدولي، الإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، ليباع 15.74 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء، فيما باع بنكي مصر بأقل سعر، وهو 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء و4.19 جنيه.

جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس ، في المصرف المتحد سجل 20.84 جنيه للشراء و21.11 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل 20.81 جنيه للشراء و21.08 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 20.85 جنيه للشراء و 21.12 جنيه للبيع.

أما اليورو سجل اليوم الخميس 10 ديسمبر في المصرف المتحد نحو 18.88 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 18.90 جنيه للشراء و19.09 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 18.86 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 18.92 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 10 ديسمبر، في بنك مصر بقيمة 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.