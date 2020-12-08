"الهجرة" تدعو المصريين للمشاركة في "أطفالنا نجوم بالخارج" بقصص أبنائهم

دعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العائلات المصرية بالخارج لإرسال نجاحات أبنائهم التي حققوها في الدول المقيمين بها، وحصولهم على جوائز في أي مجال سواء فني أو رياضي أو ثقافي وغيرها من الأنشطة التي يشترك بها أبنائنا في الخارج، وذلك في إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج".

وأضافت مكرم، أن أبنائنا في الخارج لديهم العديد من النجاحات في كافة المجالات، ونحن في وزارة الهجرة سنسلط الضوء على هذه النجاحات التي من شأنها رفع اسم وعلم مصر خفاقًا بالخارج.

وأشارت إلى أننا خلال الفترة الماضية كان لدينا نموذجين وهم: الطفل ميسرة محمود مقلد، من أبناء المصريين بدولة النمسا، وفوزه بلقب شخصية العام لسنة 2020 بالنمسا والنموذج الثاني الطفل المصري زين الحمصاني والمقيم مع أسرته في مدينة دبي، وحصوله على المركز الأول في جميع سباقات "الميني أتّاك"، وتحطيمه الرقم القياسي في حلبة دبي للكارتينج بالإمارات ثلاث مرات.

وتستقبل وزارة الهجرة مشاركات المصريين بالخارج في مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج" على البريد الالكتروني gina.saad@emigration.gov.egyosr.hassan@emigration.gov.eg..........#وزارة_الهجرة #EGYME#

يذكر أنه جرى تنظيم أول معسكر يحمل اسم "اتكلم عربي"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبادرة، وحرصه على دعم جهود الوزارة في التواصل مع أبنائنا من المصريين بالخارج، وتعريفهم بما يحدث في مصر في كل المجالات.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم، في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2019، وجرى إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ومؤخرا كندا.