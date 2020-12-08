"المنيا" تواجه "الهجرة غير الشرعية" بتدشين عدة مشروعات

"التنمية على الأرض" مفتاح الحل لمعظم المشكلات التي تواجه المجتمع المصري بشكل عام والصعيد بصفة خاصة، هذا الطريق سلكته محافظة المنيا، لمواجهة أخطر الظواهر التي تهدد شبابها، وتضعهم على حافة الهاوية ومفترق طرق قد يؤدي في النهاية إلى الموت، بسبب ظاهرة "الهجرة غير الشرعية".

عدة حلول تنفذها المحافظة، بتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ الإقليم أبرزها: توقيع عقود مشروعات لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، والتي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بعدد من قرى الهجرة غير النظامية.

17 قرضا بإجمالي 17 مليون جنيه عبارة عن منحة مخصصة للجمعيات الأهلية، لتنفيذ مشروعات بقطاعات الصحة والتعليم والبيئة ومحو الأمية، إضافة لتسليم عقود لشيكات ضمن مشروعات الإقراض متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة.

يتم تنفيذ هذه المشروعات باستخدام منهجيات العمالة الكثيفة والتي تعتمد على تنفيذ مشروعات للشباب من أبناء المحافظة ومشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمويل المشروعات المتناهية الصغر لدعم محدودي الدخل، والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية وتأهيل الشباب لسوق العمل الحر وبرامج تنمية المجتمع.

حل آخر اتخذته المحافظة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، إذ استقبل محافظها وفد البنك الزراعي المصري، لبحث مجالات التعاون لإقامة مشروعات جديدة لصغار المزارعين من خلال توفير التمويل والدعم اللازم لها كمشروعات الري بالتنقيط والري الحديث وبالطاقة الشمسية والمزارع الداجنة والحيوانية ومشروعات الاستصلاح وأوجه مشروعات المرأة الريفية والصناعات اليدوية.

وجرى مناقشة إمكانيات وجهود البنك في تمويل عدد من المشروعات بالقرى المصدرة للهجرة بالمحافظة، في ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة كتنمية الثروة الحيوانية وتمويل صغار المزارعين وفتح أبواب جديدة للرزق لأهالي تلك القرى، ضمن رؤية البنك لتنفيذ مشروع "باب رزق" لتمويل المشروعات المتناهية الصغر لأهل الريف، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بمحدودي الدخل وتوفير حياة كريمة ومساعدة المرأة الريفية وصغار المربين والمزارعين في إنتاج وتربية الطيور والأغنام والماعز والصناعات الريفية والحرف اليدوية والتجارة الصغيرة.

أكد محافظ المنيا أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق التي تعاني من هذه الظاهرة، ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، لافتا إلى حرص المحافظة على دعم تلك المبادرات التي تهدف إلى تشغيل الشباب، والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وأشاد المحافظ بالمجهودات التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات وتعظيم الفرص المتاحة للشباب، ودعا إلى التعاون والتنسيق وتعزيز كافة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة من خلال التنمية الشاملة، وأشار إلى أن المحافظة تدعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص العمل وبالتالي زيادة الدخل والحفاظ على الاستقرار الأسرى وتماسك المجتمع.

وسبق ونظمت المحافظة لقاء مع مجموعة من الشباب بمركز ملوي، ضمن أعمال مبادرة "مراكب النجاة"، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة لتوفير فرص عمل لهم، كما تم عرض بعض المشكلات التي تواجه الشباب وتم استعراض الحلول والمقترحات للقضاء على تلك المشكلات والتي تهدف إلي الحد من الهجرة غير الشرعية، من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة للشباب، كما تم عرض فرص العمل المتاحة للشباب داخل المحافظة.