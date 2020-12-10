رئيس السكة الحديد يكرم خفير مزلقان أسوان ويوجه بعلاجه

استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، محمد ياسين أحمد، خفير مزلقان كلابشة بأسوان، لتكريمه وتحفيزه لإخلاصه وتفانيه في عمله، والذى أدى لتعرضه لإصابة بجرح غليظ بالعين اليمنى أثناء قيامه بواجبات عمله.

وأصدر رئيس الهيئة، تعليماته بعلاج خفير المزلقان بالمركز الطبي لسكك حديد مصر وإجراء اللازم مع تكفل الهيئة بتكاليف علاجه وإجراء الجراحات اللازمة لحالته.

يذكر أن خفير مزلقان كلابشة بأسوان أصيب في 28 نوفمبر الماضي، أثناء تأدية عمله، جراء اصطدام سيارة نقل بضلفة مزلقان كلابشة مما أدى إلى سقوط الضلفة.

وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام التام بتعليمات السلامة بالهيئة عند عبور المنافذ الشرعية للحفاظ على أرواحهم وأرواح العاملين وسلامتهم وانتظام حركة مسير القطارات.