السكة الحديد: تعاقدنا على بوابات إلكترونية لمنع التزويغ من أجرة القطار

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تسلمت حتى الآن 173 عربة قطار روسية جديدة من إجمالى صفقة 1300 عربة جديدة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تحديث منظومة الجر، لمواجهة الحوادث والتأخيرات، وتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أن الهيئة تواصل العمل على إنجاز جميع المشروعات العملاقة رغم تحديات وصعوبات جائحة كورونا.

وقال رسلان، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن هناك حالة من الانضباط داخل هيئة السكة الحديد لمنع استقلال أي راكب بدون تذكرة القطارات، موضحا أن الهيئة تعاقدت على توريد بوابات إلكترونية سيتم تركيبها بالمحطات مثل بوابات الدخول والخروج المتواجدة بمترو الأنفاق لمنع هروب الركاب من أجرة القطارات، منوها بأنه سيتم تركيب البوابات على مرحلتين، للقضاء نهائيا على التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات.

وأوضح رسلان أن المرحلة الأولى سيتم تركيب البوابات الإلكترونية على مداخل ومخارج بـ4 محطات رئيسية وهى محطة مصر برمسيس والجيزة وسيدي جابر والإسكندرية، وذلك لإحكام السيطرة على إيرادات تذاكر القطارات ومواجهة ظاهرة "التزويغ" من التذاكر، موضحا أنه من الممكن تركيب أولى البوابات الإلكترونية أول يناير المقبل.

وأشار رئيس السكة الحديد إلى أن المرحلة الثانية من تركيب البوابات الإلكترونية في 16 محطة رئيسية بالوجهين القبلي والبحري، موضحا أن الهيئة لم ولن تسمح بركوب أي راكب القطارات دون تذكرة، منوها بأن جميع إجراءات فيروس كورونا تتم بصورة دورية، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونوه رسلان بأن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، موضحا أن جميع القطارات العاملة على خطوط الهيئة تخضع لصيانات دورية بشكل منتظم، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب وحركة مسير القطارات.