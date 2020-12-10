رئيس"القومي لحقوق الإنسان": كورونا أثبت أن الصحة أهم محاور التنمية

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، كشف أن المحور الرئيسي في أي تنمية مستدامة، وأنه لا يمكن تحسين حالة وحياة الإنسان دون توفير صحة جيدة لكل مواطن.

وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال احتفالية المجلس باليوم العالمي لحقوق الانسات تحت عنوان "مكافحة جائحة كوفيد 19 بدور الدولة والمجتمع الدولي"، أن الأزمة الحقيقة التي واجهها العالم عند انتشار فيروس كورونا كانت أن الأزمة تحتاج حكمة الشعوب ودور الدولة الذي أكد دور وحكمة وتوازن القرار بين الغلق والانفتاح وتوفير العيش الآمن للجميع.

الرباط: كورونا سيستمر ويجب الاستعداد للطوارئ

قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة السابقة المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الأزمة أكدت ضعف المؤسسات الصحية وعدم التكافئ والولاء سيتسمر معنا وستزداد الحالات كم نراها في بعض البلدان.

وتابعت عبر زوم لانشغالها باجتماع أخر بمقر المنظمة، أن المجتمعات أصيب بالأعياء الدول الناجحة عندما كيفيت كل فعاليات مع الفيروس والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية من ممارسات يومية إلى إحتواء الفيروس والتعاون بين البلدان الأخرى.

وأوضحت أن السياسات المصاحبة كدعم القدرات لكل الدول والتعاون الدولي والنظام القوي المتعدد الأطراف هو النظام الأمثل للعمل بالنظام الإقليمي والدولي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.