نائب لبناني يثير جدلا على مواقع التواصل بـ"خبز وكعك" ماري أنطوانيت

تصريح غريب صدر من نائب لبناني أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

ففي مقابلة على إحدى القنوات المحلية، تطرق عضو تكتل لبنان القوي، النائب روجيه عازار، إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، لافتاً إلى أنه سبق ومر بظروف مماثلة في حياته.

وفي إطار حديثه، أعاد عازار التذكير بمقولة ماري أنطوانيت الشهيرة، ملكة فرنسا الراحلة وزوجة الملك لويس السادس عشر: "إذا لم يكن هناك خبز للفقراء فليأكلوا كعكاً".

واللافت في الموضوع هو أنه نسب هذه المقولة لمن سماها بـ"ماري روز"، إحدى سيدات منطقة الأشرفية، وهي جزء من العاصمة بيروت.

فرد عليه مقدم البرنامج بالقول: "هذا ما قالته ماري أنطوانيت، شو خصها بالأشرفية". ليضحك النائب معلقاً: "يقال إن ماري أنطوانيت كانت تعيش في الأشرفية".

يشار إلى أن أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 أدت إلى سقوط نصف السكان في براثن الفقر، إضافة إلى انهيار العملة.

كما يأتي هذا في وقت تتجه فيه البلاد سريعاً نحو ما تحذر وكالات الأمم المتحدة من أنه سيكون "كارثة اجتماعية".