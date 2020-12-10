الأحد.. فتح باب تقديم سندات الملكية لسكان منطقة صحراء الأهرامات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز مدينة السادس من أكتوبر، فتح باب التقدم لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي اللتي تقع داخل حدود القرار الجمهورى رقم 566 لسنة 2020، والخاص بإعادة تخصيص مساحة 880 فدان وفقا للوحة جدول الإحداثيات المرفقة بالقرار والمرموز لها بالحرف (ب) نقلا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة بمنطقة صحراء الأهرامات، ومساحة 21 فدان، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقة بالقرار والمرموز لها بحرف (و) نقلا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مجمع عمراني جديد.

فتح باب التقدم اعتبارا من يوم الأحد

وأوضحت مصادر بالهيئة، أنه نظرا للإقبال الشديد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم، فسوف يتم فتح باب التقدم إعتبارا من يوم الأحد الموافق 13 من ديسمبر الجاري، ويستمر حتى 24 من نفس الشهر.

وأعلن جهاز مدينة الشيخ زايد فتح باب التقدم لكافة المواطنين الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية، للأراضي الواقعه داخل حدود القرار الجمهوري رقم 77، والقرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، والتي تم ضمها للمدينة.

وأوضحت أنه استجابة للطلبات المقدمة من الساده الذين لم يتمكنوا من التقدم بالإعلانات السابقة، تقرر فتح باب التقدم بجهاز المدينة خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان، كمهلة أخيرة لكافة المواطنين، الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرارين، المشار إليهما، لتوفيق الأوضاع.