صور.. انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، أنه تم فتح باب الترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، وسحب وتقديم استمارات الترشح، وذلك وفقًا للجدول الزمني المنظم للقواعد وإجراءات الانتخابات، الذي تم إعلانه للفرق الدراسية، وذلك بعد تشكيل لجنة عليا، لمتابعة سير الانتخابات وتقديم تقرير يومي مفصل عنها منذ بدايتها، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال العملية الانتخابية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاتحادات الطلابية هي التنظيمات الشرعية المنتخبة الممثلة للطلاب، والمعبرة عن آرائهم وطموحاتهم، بهدف تعميق أسس الديموقراطية لدي الطلاب والعمل بروح الفريق، وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة وذلك وفقاً للتقاليد والأعراف الجامعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف علي سير العملية الانتخابية برئاسة رئيس الجامعة، ونائبه لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبعضوية الطالب أحمد عازي بكلية طب الاسنان ممثلاً عن الطلاب، والطالبة ميرنا أسامة بالسياحة والفنادق ممثلة عن الطالبات، كما تم تشكيل لجنة إدارية مكونة من الدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومديري الادارات برعاية الطلاب، وذلك بما يوفر بيئة تنافسية عادلة تمكن الطلاب من اختيار مرشحيهم.

ومن المقرر أن يتضمن الجدول الزمني لانتخابات اتحاد الطلاب يوم الأحد 13 ديسمبر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، على أن يجري تلقي الطعون يوم الاثنين 14ديسمبر، ويتم يوم الثلاثاء فحص الطعون، على أن يجري إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية يوم الأربعاء القادم.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.