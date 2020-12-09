رسميا.. تعرف على موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020

انتهت عملية فرز الأصوات في مرحلة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، عقب انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان في التاسعة من مساء أمس الثلاثاء، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبحث المصريون عبر موقع البحث العالمي جوجل، عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، مع اقتراب نهاية المارثون الانتخابي، ووفقا لنص القانون فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وهو ما تجيب عنه جريدة "الوطن"، في السطور التالية، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، ووفقًا للتسلسل الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020

وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر الجاري، في مؤتمر صحفي رسمي للهيئة.

ماذا بعد انتهاء التصويت في جولة الإعادة؟

ووفقًا لبيان الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه بعد فرز الأصوات في اللجان الفرعية، وإرسالها بشكل رسمي إلى اللجان الرئيسية، يجري الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية، وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك في موعد أقصاه 14 ديسمبر للمرحلة الثانية.

وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية فى الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجاري، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

يُذكر أن جولة إعادة المرحلة الثانية هي رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد في 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاث الماضية، من إجمالي 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السري المباشر بنظامي الفردي والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.