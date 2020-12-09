غدا.. بدء انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، انطلاق ماراثون انتخابات إتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي الجاري، غداً الخميس، بفتح باب الترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية بالكليات وسحب وتقديم الإستمارات.

ووجه رئيس جامعة أسيوط دعوته لأبنائه الطلاب للانخراط فى الأنشطة الطلابية المختلفة والتي يعد أبرزها انتخابات إتحاد الطلاب التى تمثل أول تجربة ديمقراطية تدرب الطالب على المشاركة السياسية والتفاعل الإيجابي سواء بالترشح أو الانتخاب بما يرسخ لديه قيم الثقة بالنفس وحرية التعبير ويؤكد قيمة صوته الانتخابى .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة سخرت كافة إمكانياتها لإنهاء الاستعدادات للانتخابات بالتنسيق بين الإدارة العامة لرعاية الشباب ومختلف كليات الجامعة بما يضمن توفير مناخ من الشفافية والنزاهة لمختلف مراحل الانتخابات.

وكشف نائب رئيس الجامعة أنه من المقرر أن يتضمن الجدول الزمني لانتخابات اتحاد الطلاب، إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد المقبل، على أن يتم تلقى الطعون يوم الاثنين، يعقبها فحص الطعون يوم الثلاثاء، على أن يتم في إعلان كشوف المرشحين في اليوم التالي.

وأضاف أنه من المقرر السماح بفترة للدعاية الانتخابية تبدأ من الخميس 17/12 مع منع استخدام الشعارات الطائفية أو الفئوية، فيما تبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات يوم الأحد 20/12، ثم الفرز وإعلان النتائج فى ذات اليوم، على أن تجرى جولة الإعادة في اليوم التالي.

ومن المقرر أن يشهد يوم الثلاثاء 22/12 انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، يليه يوم الأربعاء 23/12 انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه بالكليات ، على أن يتم اختتام الماراثون يوم الخميس 24/12 بانتخابات أمناء اللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة ومساعديهم وكذلك انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.