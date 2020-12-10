انطلاق سباق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس

انطلق، اليوم، سباق انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020/2021 وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وبدأ طلاب الجامعة الراغبين في المشاركة، في سحب وتقديم استمارات الترشح.

وعقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، رئيس اللجنة العليا للإشراف على للانتخابات، اجتماعا تحضيريا مع مديري إدارات رعاية الشباب بجميع كليات الجامعة وبحضور أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، الدكتور كريم البطوطي وكيل كليه طب الاسنان لشئون التعليم والطلاب و الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة الأنشطة الطلابية مسؤول التواصل باللجنة العليا للإشراف على الانتخابات و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد، وإبراهيم سعيد المشرف على قطاع المدن الجامعية ومحمد الشرقاوي القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

و أكد الدكتور عبد الفتاح سعود ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية ضمانا لسلامة الطلاب والعاملين والجميع، مشيراً إلى أهمية الوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين مع الحرص علي الإجراءات القانونية الصحيحة لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأكد أحقية جميع الطلاب في الترشح سواء كان الطالب سدد المصروفات الدراسية، أو لم يقم بسداد المصروفات الدراسية بعد وذلك طبقا للائحة الطلابية.

يذكر أن سباق الانتخابات الطلابية انطلق اليوم الخميس الموافق 10 من ديسمبر ويستمر حتى 24 من الشهر ذاته، ليسفر عن انتخاب اتحادات طلابية جديدة.

وبدأت مكاتب رعاية الشباب بالكليات بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة، منذ قليل، فتح باب التقدم واستقبال طلبات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020-2021، وذلك من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرًا، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.