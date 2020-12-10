الأوقاف تهدي جامعة جنوب الوادي سلسلة كتب "رؤية" لمواجهة الفكر المتطرف

استقبل الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فضيلة الشيخ محمد أحمد الطراوي، وكيل وزارة الاوقاف بقنا، في إطار المشاركة الدائمة للجامعة في كل أنشطتها وفعالياتها.

وجاء اللقاء، اليوم، في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتحصين عقول الشباب ضد الأفكار المضللة والمتطرفة وأشار الشيخ محمد الطراوي أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة التعاون بين وزارات الأوقاف والتعليم العالي.

وأهدى الشيخ الطراوي لرئيس الجامعة 22 مجموعة من مجموعات سلسله (رؤية) للفكر المستنير من إصدار الهيئة المصرية العامة لتوزيعها على مكتبات الجامعة.

وتشتمل كل مجموعة على 20 كتاباً بالإضافة لنسختين من الفكر النقدي وفن الكتابات من إصدارات الوزارة ليتم توزيعها بجامعه جنوب الوادي، وقدم رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على هذه اللفتة الكريمة مؤكدا أن سلسلة رؤية تفتح طريق الفهم الوسطى والوعي المستنير أمام أبنائنا الطلاب.

وفي نهاية اللقاء حيا الشيخ محمد الطراوي جهود رئيس الجامعة في نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والتحلي بالأخلاق الكريمة بين طلاب جامعة جنوب الوادي.

فيما شهد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ختام فعاليات حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة " التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بقنا في قاعة المؤتمرات بجامعة جنوب الوادي، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي، بحضور الدكتورة هدى سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا والمهندسة ايمان محمد المقرر المناوب لمجلس القومي للمرأة والشيخ احمد ابو الوفا مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والقمص رافائيل وكيل مطرانية قنا .

وفي هذا السياق قال رئيس جامعة جنوب الوادي إن الدور الفعال الذي تقوم به وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة يأتي في إطار حرص الجامعة على تغيير طرق التفكير وتطوير العقل المصري والاهتمام بالمرأة في كافة الجوانب وإيجاد بيئة تعليمية آمنة لها ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها سواء داخل الجامعة أو خارجها من خلال دعم دور الجامعة في العمل على تشكيل ثقافات الشباب وتعزيز القيم الاجتماعية ورفع درجة الوعي لديهم بحقوق المرأة وقضاياها لخلق جيل جديد متميز واع بقضايا المرأة وداعم لها.