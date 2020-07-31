"أوقاف قنا": جميع المساجد التزمت بقرارات الحكومة

قال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف في قنا، إن المديرية لم ترصد أي تجاوزات أثناء إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والزوايا التابعة للمديرية.

وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أنه عقد اجتماعات عدة مع مديرية الإدارات والمفتشين والأئمة، للتأكيد على الالتزام بتطبيق قرارات الحكومة بمنع إقامة تجمعات وعدم إقامة صلاة العيد في المساجد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن "بعض الأشخاص أقاموا صلاة العيد بعيدا عن المواقع التابعة لنا، وهذه مسؤولية الوحدات المحلية والشرطة".