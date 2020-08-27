"أوقاف قنا": صلاة الجمعة في مساجد مساحتها أكبر من 100 متر مربع

أعلنت مديرية الأوقاف في قنا، استعدادها الاستقبال أول صلاة الجمعة في المساجد الكبرى في مدن وقرى المحافظة، من خلال عمليات تعقيمها بالكحوليات وتعليق الإرشادات التي يتبعها كل المصلين.

وكشف مديرية أوقاف قنا بحسب مسؤول بها، أن وزير الأوقاف تستثني عدد من محافظات الصعيد أن المساجد التي تبدأ مساحتها من 100 متر فأكثر ستفتح أبوابها لصلاة الجمعة بها، وذلك الاستثناء لمنع التزاحم وبحكم أن التكوين السكني قبلي في المحافظة.

كما كانت التوجيهات للمصلي أهمية ارتداء الكمامة، إحضار المصلية الخاصة لكل مصلي، وضرورة التباعد بين المصلين، غلق دورات المياه، فتح المسجد قبل أذان الجمعة بـ 10 دقائق، الالتزام بالزي الأزهري وموضوع الخطبة الوارد من الوزارة "الأمل حياة".

وغلق المسجد بعد الصلاة بـ10 دقائق، ومنع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين وعدم فتح أي صفحات تواصل اجتماعي باسم المسجد، وطالبت المديرية في بيان صحفي من الجميع التعاون وتطبيق الشروط وفي حال حدوث أي مخالفات لتلك التدابير يجرى غلق المسجد مع إحالة المسؤولين للتحقيق.