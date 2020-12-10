"أرمنت التخصصي" بالأقصر تنقذ حياة سيدة حامل خارج الرحم وتعاني من نزيف

نجح فريق قسم "النساء والتوليد" بمستشفى أرمنت التخصصي غرب محافظة الأقصر بقيادة الدكتور أحمد بسيوني، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفي، في إنقاذ حياة سيدة لديها حمل خارج الرحم، اليوم، حيث كانت تعاني من نزيف داخلي مستمر.

واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى أرمنت التخصصي، السيدة "م.ع.ف" 27 عاماً، في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وهي في حالة خطرة، وقال الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، إنه علي الفور تم عمل جميع الفحوصات اللازمة للحالة ومن خلال الآشعة التليفزيونية تبين وجود نزيف داخلي شديد وأنفجار في الأنبوبة اليسرى من الرحم وسقوط الحمل في تجويف البطن.

وأضاف "عز الدين" أنه تم حجز الدم ودخول الحالة لغرفة العمليات بصفة عاجلة، ووقف النزيف الداخلي والحمل الخارج الرحم والأنبوبة المنفجرة، وتم حجز الحالة في العناية لتعويض وظائف الجسم وتعويض الأنيميا بنقل الدم والبلازما، مشيراً إلى أن طاقم العمل على قدر كبير من الكفاءة والمهنية في التعامل السريع مع الحالات الطارئة، كما أكد أن غرفة العمليات شهدت تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، وضم الفريق الطبي المشارك في العملية الدكتورة نشوي السيد، وطبيب التخدير أحمد أبو الحسن، ومجموعة التمريض .

ووجه الدكتور أحمد بسيوني مدير عام مستشفى أرمنت التخصصي، الشكر إلى جميع الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى على دورهم في تخفيف الآلام عن المرضى.