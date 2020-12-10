محافظ بني سويف: ثقة الرئيس في قدرة الشباب على القيادة مسؤولية كبيرة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قدرة الشباب على الانجاز والقيادة، كانت بمثابة مسؤولية كبيرة وحملا ثقيلا، تطلب من القيادات الشابة في بني سويف بذل الكثير من الجهد لافتا إلى أنه أصغر محافظ في تاريخ مصر، فضلا عن نائبيه الشباب، فأصبحت الإدارة بالمحافظة شابة بنسبة 100 %: "تحملنا مسؤولية جيل".

جاء ذلك خلال مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية الذي تم تنظيمه " بالقاهرة" اليوم الخميس، لإطلاق الإستراتيجية التنموية العام للمحافظة تحت عنوان " قصة نجاح مجلس الشراكة الاقتصادية بمحافظة بني سويف" وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحافظي الفيوم والمنيا.

وأشار محافظ بني سويف إلى حجم الجهود التي تم بذلها للوصول للمرحلة النهائية من الإستراتيجية، لتكون بين أيدينا إستراتيجية تنموية عامة كنموذج تنموي رائد استحق أن تصدر توجيهات بتعميمه من رئيس مجلس الوزراء، قائلا " الطريق لم يكن معبدا أو ممهداً كما قد يتصور البعض، حيث شهدت الفترة التي أنجزت فيها الإستراتيجية العديد من التحديات، والتي استلزمت جهودا كبيرة لمواجهتها مثل أزمة السيول التي تعرضت لها بعض المناطق بالمحافظة وتمت إدارتها بنجاح والخروج منها بأقل خسائر ممكنة، وتلتها أزمة فيروس كورونا وما تطلبته من حشد كل الجهود لمواجهة تداعياتها في مختلف المناحي، وعدد من المشكلات الطارئة التي تم التدخل السريع لحلها، وذلك بجانب التطلعات المتنامية للمواطن السويفي من تحسين مستوى معيشته وتحقيق تنمية ملموسة في مختلف القطاعات الحيوية التي تتماس مع حياته واحتياجاته اليومية"

كما أشار المحافظ إلى أنه رغم ذلك كله لم يتوقف العمل أو يتأثر، حيث تم السير في أكثر من اتجاه "بالتوازي" في مختلف القطاعات والمجالات الخدمية والتنموية، بجانب مواصلة الجهود لإنجاز الإستراتيجية العامة للمحافظة وفق منهجية واضحة ومحددة، ومن خلال فريق عمل متكامل يعمل بروح الفريق الواحد، وبإخلاص وتفاني في العمل ، حيث اجتمعت الخبرات بجانب طموح وحماس الشباب في آن واحد.

وأعرب محافظ بني سويف عن شكره لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي لتوجيهاته ومتابعته لجهود انجاز الإستراتيجية العامة للمحافظة، واصفا الوزير بالداعم لكل فكر جديد وتطور حقيقي في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالانطلاق نحو التطوير ورفع الأداء في كل القطاعات، مؤكدا على أن وزارة التنمية المحلية، في الفترة الأخيرة، أصبحت وزارة لها إسهاماتها الواضحة في إثراء العمل التنفيذي والإداري والدفع بالجهود التنموية المتنوعة من خلال العديد من الخطوات العملية والأطروحات الخلاقة و النوعية في هذا المجال.

كما تقدم المحافظ بالشكر والتقدير لكل الشركاء الفاعلين والمعاونين في إنجاز الإستراتيجية العامة للمحافظة، فالجهد كان كبيرا والعمل كان متواصلا على مدار عامين، سادته أجواء التعاون وروح الفريق الواحد والإخلاص وإنكار الذات، حتى استحق هذا العمل أن يطلق عليه اليوم قصة نجاح.

وأعرب المحافظ عن كامل تقديره للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومسئولي مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE)، لتعاونهم المميز لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المحلية، حيث كان ذلك عنصرا مهما في دعم جهودنا جميعا نحو إستراتيجية تنموية محلية عامة بالمحافظة، والتي كانت مخرج مستهدف لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ليكون نموذجا يتم تعميمه على باقي المحافظات.

وأثنى المحافظ على الجهد الذي بذلته وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة التي تضم مجموعة مميزة من الكوادر والشباب الذين كان لهم دور رائد وجهد مخلص في إنجاز الإستراتيجية بالتعاون مع المجلس الاستشاري الاقتصادي للمحافظة الذي يضم كوكبة من الخبرات الأكاديمية ورجال الأعمال، حيث تم ذلك بالتعاون مع وحدة تطوير الإدارة المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقيادة الدكتور هشام الهلباوي.

وأكد محافظ بني سويف على أن الإستراتيجية العامة للمحافظة التي يتم إطلاقها وتسلمها اليوم هي إحدى ثمار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتوجيه مؤشر بوصلة التنمية نحو الصعيد بعد سنوات طويلة من التهميش والإهمال، حيث سارعت الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي في تنفيذها عبر العديد من المشروعات القومية والخدمية التي ساهمت في تحسين مستوى وجودة الحياة بالصعيد.