محافظ بني سويف يشهد افتتاح التدريب المشترك بين البورصة وجامعة النهضة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، حرصه الدائم على المشاركة في كل عمل أو مبادرة أو فكرة تدعم جهود الدولة في مجال تأهيل وبناء قدرات شبابنا، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لإيصال المفاهيم الصحيحة أو المعلومات عن قطاع ما أو مجال معين هي نماذج المحاكاة، وأن ذلك هو المتبع مع شباب البرنامج الرئاسي.

جاء ذلك، اليوم خلال مشاركته في افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي المشترك الذي تنظمه جامعة النهضة بالتعاون مع البورصة المصرية، وذلك بحضور الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد خضراوي عميد كلية إدارة الأعمال وقيادات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وأشار المحافظ إلى أهمية البرنامح الذي يناقش موضوعات هامة متعلقة بالاقتصاد وتوضيح المفاهيم الصحيحة عن البورصة والفهم العميق والكامل لمفهوم البورصة بشكل تطبيقي وعملي من خلال نموذج المحاكاة للطلبة.

كما تضمنت اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن البورصة وآليات عملها وتأثيرها في حركة الاقتصاد والتجارة، وذلك بهدف رفع الوعي الاقتصادي والاستثماري لدى الطلاب وتنمية قدرتهم في مجال التداول وكيفية دخول سوق الأسهم والاستثمار فيها ومنظومة العمل في أسواق المال والبورصات.