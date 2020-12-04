محافظ بني سويف يزور مديرة مستشفى ناصر بعد تعرضها لحادث

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، الدكتورة سالي الخولي، مدير مستشفى ناصر العام، التي تعرضت أمس الخميس لحادث سيارة بمركز ببا، جنوبي بني سويف، أثناء عودتها من العمل إلى منزلها، وتم نقلها لطوارئ المستشفى الجامعي، قبل نقلها للمستشفى التخصصي لاستكمال باقي الفحوصات وإجراء الجراحة اللازمة.

وكشف المحافظ، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اطمأنت على حالة الدكتورة سالي الخولي، في اتصال هاتفي.

واطمأن محافظ بني سويف على حالتها الصحية، حيث تبادل معها الحديث، محفزا ومشجعا لها، وطمأنها بأن الجميع هنا بجوارها، حتى يتم إجراء العملية الجراحية لها اليوم وخروجها وتعافيها لاستكمال مسيرتها في قيادة المنظومة الصحية بالمستشفى العام بناصر، التي يشهد لها الجميع بتفانيها في العمل وإخلاصها المميز.

كما ناقش المحافظ حالتها الصحية مع الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة وطاقم المستشفى، حيث أعرب وكيل وزارة الصحة عن شكره للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة التي ساهمت في رفع الروح المعنوية لابنة المنظومة الصحية، مشيرا إلى اتصال وزيرة الصحة بها، واطمئنانها عليها والتوجيه بتوفير كافة أوجه الرعاية لها.

واستوقف المحافظ عدد من المواطنين، للاستماع إلى مطالبهم، حيث استفسر عنها من الطاقم الطبي، مطمئنا الأهالي على أن شكواهم محل اهتمام، وموضحا لهم كثير من استفساراتهم الخاصة بذويهم من المرضى داخل المستشفى، وأن الجميع أطباء وتمريض لا يدخرون جهدا في توفير الرعاية الطبية اللازمة والأفضل.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة طلب أحد المواطنين الذي يلتمس مساعدته في علاج حالة طفله المصاب بمضاعفات في القلب، حيث كلفه بالتنسيق مع المستشفى الجامعي، وإن استلزم الأمر التنسيق مع الوزارة بشأن علاجه بالمستشفى التي يتوافر بها إمكانية علاجه، بجانب تكليف مكتبه بديوان عام المحافظة بتسجيل رقم المواطن ومتابعة ما تم تنفيذه معه.

رافق المحافظ خلال الزيارة، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وعلي يوسف، رئيس مدينة ناصر، والدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي، والدكتور محمد جمال، نائب المستشفى التخصصي، والدكتورة أمنية حسن، مدير الطب الوقائي.