محافظ بني سويف يبحث معالجة الصرف الصناعي بتكنولوجيا صديقة للبيئة

بحث الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، خلال لقائه بمسؤولي إحدى الشركات العاملة في مجال معالجة الصرف الصناعي بتكنولوجيا حديثة من خلال نظام المعالجة الثلاثية؛ إمكانية التعاون في مجال توفير الحلول والبدائل المناسبة والعلمية للصرف الصناعي للمصانع بدائرة المحافظة، في إطار الجهود المتواصلة للنهوض بالمناطق الصناعية وضمان التزامها بالصرف الصناعي الصحي طبقا للاشتراطات البيئية.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على تقديم الشركة دراسة شاملة كافة الجوانب لإقامة معالجة صرف لكل وحدة صناعية، وتقديم 3 نماذج حسب الطاقة الاستيعابية بحيث تحتوى الدراسة على متوسطات الخارج من مياه الصرف الصناعي، ونوعية الصرف حسب نوعية القطاعات الصناعية الموجودة بالمحافظة، والتكلفة بأنواعها الثلاث: الإنشائية والتشغيلية والصيانة، لتقديمها للمستثمرين بشكل متكامل ومدروس لإمكانية تنفيذ تلك النماذج مقارنة مع مقترحات أخرى لبعض الشركات العاملة في المجال.

وكلف المحافظ رئيس شركة المياه والصرف الصحي ومكتب خدمة المستثمرين والمكتب الفني بالمحافظة بالتعاون مع مسؤولي الشركة وتقديم كل البيانات والمعلومات الممكنة لتسهيل قيامهم بالدراسة الشاملة، التي سيتم تحديد من خلالها جدوى المشروع فنيا ومن حيث التكلفة.

حضر اللقاء؛ بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور سيد عبد القادر، رئيس الجامعة التكنولوجية، واللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة أسماء سامي، مديرة البيئة، مسؤول ملف الصرف الصحي بالمكتب الفني للمحافظة، وعدد من مسؤولي ومهندسي الشركة المتقدمة بالمقترح.

كان محافظ بني سويف ترأس أمس الخميس، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، مشيدا بالتعاون المثمر بين المحافظة ووزارتي الصناعة والتجارة والاستثمار فضلا عن الهيئات والجهات المعنية بالقطاع، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية والمرافق بالمنطقة الصناعية ببياض العرب، حيث استعرض مدير المنطقة "رجب يونس" النسب التنفيذية لأعمال الترفيق، وطالب المحافظ بالانتهاء من أعمال تسليم المرافق من كهرباء، ومياه، وطرق، موجها بعقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور كل الأطراف والجهات المعنية من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والمناطق الصناعية ومكتب الاستثمار بالمحافظة ومسؤولى شركات المرافق للتنسيق للاتفاق على تنفيذ الخطوات والإجراءات اللازمة لسرعة نهو وتسليم المرافق بالمناطق الصناعية.

وكلف المحافظ مديري المناطق الصناعية بإعداد بيان شامل متضمنًا الموقف الحالي للوضع بالمناطق الصناعية واحتياجاتها، مع إعداد حصر بقطع الأراضي التي تم تخصيصها ولم تستغل، لاستعراضها خلال الاجتماع القادم ودراسة أسباب عدم استغلالها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة من هيئة التنمية الصناعية والاستثمار حيال موقف كل قطعة، بالإضافة إلى توجيهات المحافظ لمسؤولى الاستثمار للتنسيق مع مديرية الأمن لإنشاء نقطة شرطة بالمبنى الإداري بمنطقة بياض العرب الصناعية لتقديم الخدمات الأمنية بالمنطقة.