تفاصيل الوظائف الشاغرة في البنوك وطريقة التقديم

أعلنت عدد من البنوك حاجتها لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك، وذلك عبر موقع "لينكد إن" وتستعرض الوطن الوظائف الشاغرة في بنوك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، البنك العربي، وجاءت تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

الوظائف الشاغرة في بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة، عبر حسابه الخاص على موقع LinkedIn، حاجته لشغل وظيفة Payroll Business Head، وجاءت الشروط المطلوبة للحصول على الوظيفة كما يلي:

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.

أن يكون حاصلًا على درجة بكالوريوس مناسبة لطبيعة العمل.

إجادة مهارات التواصل والعرض.

طريقة التقدم للوظائف الشاغرة في بنك القاهرة

ويمكن التقدم للوظيفة عبر الحساب الرسمي لبنك القاهرة على موقع لينكد إن.

الوظائف الشاغرة في البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي، عبر حسابه الخاص على موقع LinkedIn، حاجته لشغل وظيفة Credit Coordinator، على أن يكون الحاصل على الوظيفة مسئول عن إجراء مكالمات هاتفية مع العملاء المتأخرين وتنظيم المستندات وإنهاء المعاملات اليومية.

طريقة التقدم لوظائف البنك التجاري الدولي CIB

ويمكن التقدم للوظيفة عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن".

الوظائف الشاغرة في البنك العربي

أعلن البنك العربي، عبر حسابه الرسمي، على موقع LinkedIn، عن حاجته إلى Relationship Manager Large Corporate، ويشترط في المتقدمين للوظيفة:

الخبرة في مجال العمل.

أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية والعربية.

أن يجيد المتقدم مهارات التواصل.

طريقة التقدم لوظائف البنك العربي

ويمكن التقدم للوظيفة عبر الحساب الرسمي للبنك العربي على موقع "لينكد إن".

وقدم خبير التوظيف محمد صادق عددًا من النصائح التي يجب اتباعها عند التوجه لإجراء المقابلة الشخصية "الإنترفيو" للقبول بالعمل تتمثل في معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بالشركة، والشركات المنافسة للشركة، لكي يتمكن المتقدم للوظيفة مجاراة الشخص الذي يجري المقابلة الشخصية، ومحاولة معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يعملون بالشركة يعملون بها لفترة زمنية طويلة أم قصيرة، لتكون علامة على مدى ارتياحهم للعمل بها.