وظائف شاغرة لجميع المؤهلات بمرتبات مجزية وسكن للمغتربين

أعلنت مبادرة "مصر تعمل"، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والخاصة بتوظيف الشباب، عن تنظيم عدد من ملتقيات التوظيف غدا الخميس الموافق 10 ديسمبر، لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات ولجميع المؤهلات.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل ملتقيات التوظيف والوظائف المتاح التقدم لها، كالتالي:

وظائف سلسلة مطاعم بافلو برجر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة العامة للمشروعات" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال مبادرة "طوّر وغير" عن تنفيذ يوم مفتوح للتوظيف لسلسة مطاعـم بافلو بـرجـر يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر في تمام الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرًا بنادي الدقي الرياضي بجوار مترو البحوث.

الوظـائف المتاحة

1- مديـــــــرو مطـــــــعم (خبره).

2- مساعد مدير فرع (خبرة.

3- أعضــاء فـريق (مقدم طلبات، كاشير، مساعد شيف، ويتر).

4- مندوب توصيل.

الشروط المطلوبة

- ألا يقل السن عن 18 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي وفوق متوسط ومتوسط.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين مرتب مجزي.

- توفر الشرمة للعاملين بدلات انتقال.

- توفر الشركة للعاملين وجبه.

- تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي وتأمين إجتماعي.

- نمنح الشكة للعاملين الفرصة في الحصول على ترقيات للمتميزين.

- توفير سكن لوظيفة عضو فريق.

وظائف سلسلة مطاعم موري سوشي

تعلن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال مبادرة "طور وغير" عن اليوم التوظيفي المفتوح بشركة "موري إنترناشيونال" للمطاعم يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر، على العنوان 24 شارع عبدالمنعم حافظ بجوار كوبري النزهة الماظة، مصر الجديدة من الساعة 11 صباحًا إلى 5 مساء.

الوظائف المتاحة

1- ويتر.

2- مساعد ويتر.

3- استيوارد.

4- خدمة عملاء (كول سنتر).

5- أمناء مخازن لاستقبال الأصناف الواردة للمخازن وفحصها ظاهريا والتأكد من أنها مطابقة لطلبات الشراء بمخزن إستقبال الواردات.

6- عمال مخازن، للعمل داخل المخزن فى شحن وتفريغ البضاعة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط وعالي ودون مؤهل للأستيورد.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- خبرة ودون حسب الوظيفة.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف على 35 عامًا.

مميزات العمل

- يتمّ تحديد المرتب حسب الوظيفة.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات عمل يومية.

وظائف إحدى شركات المطاعم الدولية

أعلنت إحدى شركات المطاعم الدولبة عن تنظيم ملتقى توظيفي للعمل في "باندا هاوس - ما نشواك - كارى - تقسيم" مطاعم هندي – تركي – صيني فاست فوود" يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر في تمام الساعة 10 صباحًا وحتى 2 عصرًا.

الوظـائـف المتاحة

1- مسـاعدين شـيفات.

2- أعضـاء فريـق.

3- ويـتر.

الشروط المطلوبة

- ألا يقل السن عن 18 عامًا وألا يزيد على 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي وفوق متوسط.

الحقوق والمميزات

- يبدأ المرتب من 1950 ويصل حتى 2200 جنيها.

- توفير وجبه يوميا إضافة إلى "تيبس".

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات.

- تمنح الشركة العاملين تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

- اجازة أسبوعية.

- سكن للمغتربين.

مكان المقابلات الشخصية يكون في مبنى 2049 سنتر المعراج الدور الأول شركة المطاعم الدولية خلف كارفور المعادي.