10 وظائف متاحة لمن لا يجيد القراءة والكتابة: الراتب يصل 5 آلاف جنيه

تبحث الفئات التي لم تحصل على قسط من التعليم، عن مهن ووظائف تناسبهم، وتستعرض "الوطن" أبرز 10 وظائف متاحة في القاهرة وعدد من المحافظات، من خلال موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

فرص وظائف لمن لا يجيدون الكتابة والقراءة

أوفيس بوي

اسم الشركة: كونتكت.

مقر العمل: وسط البلد - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

الجنس: ذكر.

السن: 20 - 30 سنة.

المؤهل: لا يجيد القراءة والكتابة.

مواعيد العمل: من 7 صباحا إلى 5 مساء.

عاملة نظافة

اسم الشركة: كوزمو تريد.

مقر العمل: النزهة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

الجنس: أنثى.

السن: 18 - 35 عاما.

الراتب الأساسي: 1500 - 2000 جنيه.

الحوافز الإضافية: 100 - 500 جنيه.

مميزات الوظيفة: تأمينات اجتماعية.

مشرف صيانة سيارات

اسم الشركة: المخابز الحديثة (ريتش بيك - برنش).

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 4 - 7 سنوات.

السن: 26 - 40 عاما.

عمال مخزن

اسم الشركة: رويال للأعشاب.

مقر العمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

السن المطلوب: 18 - 30 عاما.

الحوافز الإضافية: 200 - 300 جنيه.

مميزات الوظيفة: بدل تغذية واحتساب الوقت الإضافي وتوفير مواصلات وتأمينات صحية واجتماعية.

سائق تريلا

اسم الشركة: رواد الهندسة الحديثة.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 20.

السن: 27 - 45 عاما.

عامل تحميل

اسم الشركة: وادي النيل للاستيراد والتصدير.

مقر العمل: الزيتون - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

السن: 22 - 40 عاما.

فني ألومنيوم

اسم الشركة: اليوفيچن.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنوات الخبرة: سنتان على الأقل.

السن: 22 - 40 عاما.

نجار

اسم الشركة: قباني للمفروشات والأثاث المنزلي.

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 6.

سنوات الخبرة: سنة- ‎15 سنة.

السن: 18 - 30 عاما.

المؤهل المطلوب: بلا شهادة.

الحوافز الإضافية: 2500 - 5000 جنيه.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي ويوجد تأمينات صحية واجتماعية.

منجد أفرنجي

اسم الشركة: فلورنزا إيجيبت.

مقر العمل: أبو قير - الراس السودة - السيوف - العصافرة - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 5.

السن: 20 - 40 عاما.

الوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة كالإعاقة الحركية الخفيفة.

الراتب الأساسي: 2600 - 4000 جنيه.

جليسة أطفال مقيمة

اسم الشركة: البرنسيسة جروب.

مقر العمل: الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

السن: 20 - 35 عاما.

المؤهل المطلوب: بلا شهادة.

الراتب الأساسي: 5000 جنيه.