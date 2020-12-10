ميرهان حسين تحتفل بـ5 ملايين متابع على طريقة فيفي عبده: 5 مواه

على طريقة الفنانة فيفي عبده، احتفلت الفنانة ميريهان حسين، بوصول عدد متابعيها إلى 5 ملايين متابع "فولورز" عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ميريهان حسين، صورة عدد "الفولورز" البالغ عددهم 5 ملايين شخص، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ووضع "كف أزرق"، في إشارة منها لخوفها من الحسد، معلقة عليها بقولها: "خمسة مليون، خمسة مواه، خمسة أيوا بقى ويالا بقى، بحبكم".

واعتادت ميريهان حسين، تقليد الفنانات عبر قناتها على موقع المشاهدات "يوتيوب"، لاسيما خلال فترة الحجر الصحي التي التزم بها العالم بسبب جائحة كورونا التي تسببت في تعطيل كافة مناحي الحياة مع بداية عام 2020.

وكانت أبرز النجمات التي قامت ميريهان حسين بتقليدهن، الفنانة فيفي عبده، ونجحت "ميريهان" في لفت أنظار المتابعين لها، لنجاحها في فن التقليد، خصوصًا طريق رقص طريقة فيفي عبده في مسرحية "حزمني يا" وارتداءها الجلباب البيضاء الذي اشتهرت به فيفي، أمام مدحت صالح، وشريف منير، ومحمد هنيدي، وحسن حسني، وماجدة زكي، ومحمد متولي.

وفي شهر مارس الماضي، نشرت الفنانة ميريهان حسين، عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، فيديو لها عبر تطبيق الـ"تيك توك"، أثناء تقليدها مشهد للفنانة منى ذكي من مسرحية كده أوكيه.

وعلقت ميريهان حسين، على الفيديو بقولها: "أنا النداهة ندهتني وعملت تيك توك.. أهو أهو".

وشاركت ميريهان حسين، في بطولة مسلسل "ختم النمر"، أمام أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، وإسلام جمال، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، ونسرين طافش، ووفاء سالم، تميم عبده، وأمير صلاح الدين، وقصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف السيناريست محمد عبدالمعطي.

وعبرت ميريهان حسين، عن مشاركتها في هذا العمل الفني، وكتبت عبر حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "وجودي وسطكم كان جميل، كل يوم تصوير تعبنا فيه كلنا بس أنا ماحستش بالتعب ده عشان كنت مبسوطة ومستمتعة بالشغل مع كل واحد فيكم.. شكرا لكل فريق عمل مسلسل ختم النمر، أجمل ناس.. شكرًا على احترامكم وذوقكم وجمالكم".