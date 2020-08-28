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ميريهان حسين تناشد المواطنين التبرع لبناء مسجد على روح أشرف سالم

كتب:

أحمد حسين صوان
01:39 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
ميريهان حسين

ميريهان حسين

ناشدت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها، التبرع لبناء مسجد في محافظة قنا، كصدقة جارية على روح الملحن أشرف سالم.

ونشرت "ميريهان" عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "النهاردة عيد ميلاد صديقي الطيب الجدع المحترم المرحوم الملحن أشرف سالم.. الله يرحمك يا أشرف وعمري ماهنساك كنت نعم الصديق وكنت بتحسسني إن الدنيا لسه بخير.. عيد ميلادك في الجنة إن شاء الله يا صاحبي وهديتي ليك صدقة جارية على روحك الطاهرة النقية ربنا يتقبلها يارب".

وتابعت: "اللي يحب يعمل خير ويتصدق أو يشارك في صدقة جارية يساهم معانا.. مسجد يجري بناؤه في قرية العركي مركز فرشوط محافظة قنا، وجرى صب السقف وباقي الأعمدة.. ولسة فاضل كتير".

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النهاردة عيد ميلاد صديقي الطيب الجدع المحترم المرحوم الملحن أشرف سالم.. الله يرحمك يا أشرف وعمري ماهنساك كنت نعم الصديق و كنت بتحسسني ان الدنيا لسه بخير .. عيد ميلادك السنة دي أحلى وأعظم يا غالي حتى في تاريخ ميلادك النهاردة المساجد اتفتحت .. في الجنة إن شاء الله يا صاحبي وهديتي ليك صدقة جارية على روحك الطاهرة النقية ربنا يتقبلها يارب .. اللي يحب يعمل خير ويتصدق أو يشارك في صدقة جارية يساهم معانا مسجد بيتم بناؤه في قرية العركي مركز فرشوط محافظة قنا وتم صب السقف وباقي الأعمدة , ولسة فاضل كتير, اللي حابب يعمل صدقة جارية او يتبرع يبعت على فودافون كاش ٠١٠٦٢١٢٦٩٣٧ أو حساب بنك مصر 6210001000000018 او حساب بنك CIB 100034184601 اللهم تقبل من كل من ساعد في بنائه يا رب ويجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب في يوم الجمعة يا رب ارحم كل من رحلوا عنا وتجاوز عن سيئاتهم يا غفور يا رحيم ارجوكم ادعوله والله العظيم كان من أرحم وأوفى وأصلح الناس ارجوكم ادعوله و تبرعوا لروحه وكونوا سبب ان بعد موت بني آدم لا ينقطع عمله في الدنيا. ألف رحمة ونور يا أشرف ألف رحمة ونور. @ashrafsalem14

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ورحل الملحن أشرف سالم، عن عالمنا بشكلٍ مفاجئ في شهر يونيو الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 50 عامًا، حيث شارك قبل وفاته بأيامٍ قليلة في أغنية الأهلي "كيان"، التى طرحها الفنان إيهاب توفيق لقناة النادي الأهلي

 

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