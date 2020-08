ميريهان حسين تناشد المواطنين التبرع لبناء مسجد على روح أشرف سالم

View this post on Instagram

النهاردة عيد ميلاد صديقي الطيب الجدع المحترم المرحوم الملحن أشرف سالم.. الله يرحمك يا أشرف وعمري ماهنساك كنت نعم الصديق و كنت بتحسسني ان الدنيا لسه بخير .. عيد ميلادك السنة دي أحلى وأعظم يا غالي حتى في تاريخ ميلادك النهاردة المساجد اتفتحت .. في الجنة إن شاء الله يا صاحبي وهديتي ليك صدقة جارية على روحك الطاهرة النقية ربنا يتقبلها يارب .. اللي يحب يعمل خير ويتصدق أو يشارك في صدقة جارية يساهم معانا مسجد بيتم بناؤه في قرية العركي مركز فرشوط محافظة قنا وتم صب السقف وباقي الأعمدة , ولسة فاضل كتير, اللي حابب يعمل صدقة جارية او يتبرع يبعت على فودافون كاش ٠١٠٦٢١٢٦٩٣٧ أو حساب بنك مصر 6210001000000018 او حساب بنك CIB 100034184601 اللهم تقبل من كل من ساعد في بنائه يا رب ويجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب في يوم الجمعة يا رب ارحم كل من رحلوا عنا وتجاوز عن سيئاتهم يا غفور يا رحيم ارجوكم ادعوله والله العظيم كان من أرحم وأوفى وأصلح الناس ارجوكم ادعوله و تبرعوا لروحه وكونوا سبب ان بعد موت بني آدم لا ينقطع عمله في الدنيا. ألف رحمة ونور يا أشرف ألف رحمة ونور. @ashrafsalem14