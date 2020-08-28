ميريهان حسين تناشد المواطنين التبرع لبناء مسجد على روح أشرف سالم

ناشدت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها، التبرع لبناء مسجد في محافظة قنا، كصدقة جارية على روح الملحن أشرف سالم.

ونشرت "ميريهان" عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "النهاردة عيد ميلاد صديقي الطيب الجدع المحترم المرحوم الملحن أشرف سالم.. الله يرحمك يا أشرف وعمري ماهنساك كنت نعم الصديق وكنت بتحسسني إن الدنيا لسه بخير.. عيد ميلادك في الجنة إن شاء الله يا صاحبي وهديتي ليك صدقة جارية على روحك الطاهرة النقية ربنا يتقبلها يارب".

وتابعت: "اللي يحب يعمل خير ويتصدق أو يشارك في صدقة جارية يساهم معانا.. مسجد يجري بناؤه في قرية العركي مركز فرشوط محافظة قنا، وجرى صب السقف وباقي الأعمدة.. ولسة فاضل كتير".

ورحل الملحن أشرف سالم، عن عالمنا بشكلٍ مفاجئ في شهر يونيو الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 50 عامًا، حيث شارك قبل وفاته بأيامٍ قليلة في أغنية الأهلي "كيان"، التى طرحها الفنان إيهاب توفيق لقناة النادي الأهلي