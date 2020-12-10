فيديو.. فيفي عبده تكشف حقيقة حجزها بالمستشفى بعد مرورها بوعكة صحية

أبدت الفنانة فيفي عبده، انزعاجها من الشائعات التي طالتها بعد إعلانها لمرورها بوعكة صحية، مؤكدة أنها تتلقى علاجها بالمنزل، وليست محتجزة بالمستشفى كما يتردد.

ونشرت فيفي عبده، رسالة صوتية عبر حسابه بموقع "انستجرام"، واكتفت بوضع صورة لها في شبابها، وتحدثت بصوت متقطع، وقولها: "أنا في البيت، أنا عايزة أطمنكوا عليّ أنا مش في المستشفى زي ما هما منزلين، أنا عيانة وفي البيت، بتعالج في البيت عشان ضهري واجعني مش أكتر، معنديش أي حاجة، اللي عندي إني أنا محتاجة دعاء الناس، لأني فعلا مكنتش قادرة أمشي على رجليا، الحمدلله رب العالمين أديني بتعالج وإن شاء الله هبقى كويسة".

واستطردت: "مش عارفة مطلعين إشاعات كتير عليّ جدا، حرام اللي هما كاتبينه ده، الحمدلله أنا كويسة، وإن شاء الله واقعة وتزول، وربنا يشفي كل مريض وأنا من ضمنهم، ومن مصر أم الدنيا بحبكم أوي، ربنا يخليكم بيت بيت".

وانهالت تعليقات الفنانين على كلمات فيفي عبده، التي لم تستخدم لزمتها الشهيرة في نهاية الفيديو "خمسة مواه.. خمسة هاوريو..أيوة بقى"، ودعواتهم لها بالشفاء العاجل أبرزهم سوسن بدر، شيكو، رانيا محمود ياسين، عبير صبري.

ومع بداية شهر ديسمبر الجاري، أعلنت الفنانة فيفي عبده، تعرضها لوعكة صحية تسببت في إبعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

ونشرت فيفي عبده، صورة لها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، موجهة رسالة لجمهورها قائلة: "‏يا رب تكونوا بتدعولي يا رب".

كما نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو عبر حسابها على "انستجرام"، أعلنت من خلاله تعرضها لوعكة صحية، وأنها لم تخبر جمهورها بهذا الأمر، لأنها تحبهم كثيرا، "ادعوا لي بالشفاء".

وفي شهر أكتوبر الماضي، قالت الفنانة فيفي عبده إنها "محسودة"، في حاجات كثيرة تمر بها في حياتها.

وأضافت فيفي عبده، خلال بث فيديو عبر حسابها بـ"انستجرام"، بعد أن قطع البث فجأة "أنا اتقر عليا أنا بجد محسودة حتى الإنستجرام وقف.. مش عارفة أعمل إيه في حياتي.. كل حاجة محسودة فيها مش عارفة ليه".

وعبرت فيفي عبده، عن أمنيتها خلال الفيديو أن يصل عمرها إلى 110 أعوام وتكون "كركوبة".

وترتدي الفنانة فيفي عبده، دائمًا الخرز الأزرق وتستخدم البخور واختارت لزمتها الشهيرة "خمسة مواه" وبالتحديد رقم خمسة خوفًا من الحسد.